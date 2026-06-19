- На средбата со премиерот на Тајланд постигнат е договор за проширување на билатералната соработка во областа на трговијата, енергетиката и безбедноста

Путин бара подлабоки економски врски со партнерите од АСЕАН - На средбата со премиерот на Тајланд постигнат е договор за проширување на билатералната соработка во областа на трговијата, енергетиката и безбедноста

Рускиот претседател Владимир Путин вчера оствари одделни билатерални средби со премиерот на Тајланд, Анутин Чарнвиракул, и со премиерот на Сингапур, Лоренс Вонг, на маргините на Комеморативниот самит АСЕАН-Русија што се одржува во Казан, јавува Анадолу.

Како што пренесува медиумот „Таи енквирер“, на средбата со Чарнвиракул бил постигнат договор за проширување на билатералната соработка во областа на трговијата, енергетиката и безбедноста.

Во фокусот на разговорите било влијанието на блискоисточните тензии врз глобалната енергетска безбедност и синџирите на снабдување.

Тајланд ја поздрави руската поддршка за соработка во областа на чистата енергија, течниот природен гас (ТПГ), петрохемијата и вештачките ѓубрива. Двете страни исто така изразија поддршка за унапредување на преговорите за договор за слободна трговија меѓу Тајланд и Евроазиската економска унија (ЕАЕУ).

Лидерите разговараа и за поголема соработка во одбраната, јавното здравство, науката, технологијата, образованието, вештачката интелигенција, кибербезбедноста и напорите за борба против онлајн измамите.

Тие се договорија и за зајакнување на туризмот и културната размена во пресрет на 130-годишнината од дипломатските односи во 2027 година. Чарнвиракул изјави дека речиси 2 милиони руски туристи го посетиле Тајланд во 2025 година.

На одделна средба, Вонг и Путин разговараа за билатералните врски и регионалната соработка. По разговорите, Вонг го повтори ставот на Сингапур за Украина, наведувајќи во објава на американската компанија за социјални медиуми Х дека ставот на градот држава е вкоренет во уверувањето дека „мора да се почитуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на сите земји“.

За време на својата прва посета на Казан, Вонг се сретна и со лидерот на Татарстан, Рустам Миниханов. Во објава на американската компанија за социјални медиуми Х, сингапурскиот премиер истакна дека Миниханов срдечно се присетил на своите средби со премиерот на Сингапур, Ли Куан Ју, како и на пријателствата изградени со Сингапурците низ годините, со што уште еднаш ги потврди долгогодишните врски меѓу Сингапур и оваа руска република.

Трговската размена на Русија со Тајланд изнесува околу 1,5 милијарди долари, покажуваат податоците на Тајландско-руската комора за трговија и индустрија.

Во меѓувреме, Сингапур останува еден од најголемите трговски партнери на Русија во Југоисточна Азија, со билатерална трговија која надмина 4 милијарди долари во последните години, според податоците на руското Министерство за економски развој и на Владата на Сингапур.