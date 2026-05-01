Проширувањето на пограничниот ѕид на Трамп оштетува древен локалитет на индијанските староседелци во Аризона

Брзото проширување на ѕидот на границата меѓу САД и Мексико од страна на администрацијата на Трамп оштети редок археолошки локалитет на Индијанците во Аризона, објави денес „Вашингтон пост“, пренесува Анадолу.

Администрацијата го забрзува проширувањето на ѕидот на границата во вредност од 46,5 милијарди долари, финансирано од „Еден голем сеопфатен закон“, градејќи околу 4,3 километри неделно и додавајќи нови или дополнителни бариери низ Тексас, Калифорнија, Аризона и Ново Мексико.

Според веста, изградбата ги заобиколува еколошките и законските регулативи, што предизвикува загриженост кај службениците на парковите и заедниците на Индијанците.

Во Аризона, градежните екипи оштетија дел од 21 метри од над 1.000 години стара гравура на Индијанците во облик на риба, а сателитските снимки го потврдуваат оштетувањето, истакна локален археолог.

Сателитските снимки го покажуваат оштетувањето на древната гравура која е пресечена на половина во Националниот резерват за диви животни Кабеза Приета.

Службеник на Министерството за внатрешни работи потврди дека е оштетена минатата недела за време на изградбата на граничната бариера од страна на изведувач на Царинската и граничната заштита на САД (CBP).

Од управата соопштено е дека ѕидот има за цел да ја обезбеди границата од нелегалните преминувања, додека Министерството за здравство се откажа од заштитата на животната средина и домородното население за да ја забрза изградбата.

Со оглед на тоа што преминувањата се на историски најниско ниво, некои групи за заштита ја доведуваат во прашање потребата од проширување на бариерите, вклучително и втор ѕид во делови од засолништето, се вели во веста.