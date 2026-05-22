Протест во Гренланд поради отворањето на новиот американски конзулат - Демонстрантите носеа натписи на кои пишуваше „Не ги сакаме вашите пари“, додека гостите во новоотворениот дипломатски објект во центарот на Нук присуствуваа на прием по повод проширувањето

Стотици луѓе излегоа на демонстрации во главниот град на Гренланд во знак на протест поради отворањето на поголем американски конзулат, јавува Анадолу.

На видеата споделени на социјалните мрежи се гледа како демонстрантите извикуваат „САД, одете си дома!“

Демонстрантите, исто така, носеа натписи на кои пишуваше „Не ги сакаме вашите пари“, додека гостите во новоотворениот дипломатски објект во центарот на Нук присуствуваа на прием по повод проширувањето.

Проширениот конзулат е дел од напорите на САД за зголемување на своето дипломатско и стратегиско присуство во Гренланд, полуавтономна територија во рамките на Кралството Данска, поради континуираниот интерес на претседателот Доналд Трамп за арктичкиот остров.

Премиерот на Гренланд, Јенс-Фредерик Нилсен, одби да присуствува на церемонијата на отворање, а неколку други официјални претставници, исто така, го пропуштија настанот бидејќи односите со Вашингтон и понатаму се затегнати. Законодавците, исто така, јавно ги одбија поканите за конзулатскиот настан, наведувајќи ја како причина политичката клима.

Амбасадорот на САД во Данска, Кен Хауери, рече дека САД ја исклучиле употребата на сила и нагласи дека за иднината на Гренланд мора да одлучат жителите на Гренланд.

И покрај тие гаранции, отворањето го истакна растечкото јавно противење и политичката вознемиреност за проширеното американско присуство на островот.