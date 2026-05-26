Протест во австралискиот Парламент поради третманот на израелските војници кон активистите од флотилата за Газа - Демонстрантите се собраа во Мермерното фоаје, клекнувајќи со рацете зад грб во симболичен чин наменет да го прикажат притворањето на активистите на флотилата од страна на израелските власти

Активисти денес организираа протест во зградата на австралискиот Парламент против третманот на израелските војници кон членовите на Глобалната флотила „Сумуд“, која се обиде да достави помош во Газа, и побараа од австралиската Влада да воведе санкции кон Израел, јавуваат локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Демонстрантите се собраа во Мермерното фоаје, клекнувајќи со рацете зад грб во симболичен чин наменет да го прикажат притворањето на активистите на флотилата од страна на израелските власти, објави „Еј-би-си њуз“.

Тие извикуваа „Санкционирајте го Израел!“ и ги обвинија премиерот Ентони Албаниз и министерката за надворешни работи Пени Вонг дека се „соучесници во геноцид“, додека припадниците на обезбедувањето ги придружуваа надвор од зградата.

Протестот следуваше по зголемените контроверзии околу третманот на активистите вклучени во флотилата.

Неколку активисти, вклучително и Австралијци, тврдат дека биле малтретирани од израелските власти, со обвинувања кои се движат од тепање до сексуален напад за време на притворот.

Прашањето привлече поголемо внимание откако израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир минатата недела објави видео на социјалните мрежи на кое се чини дека им се исмева на притворените активисти од флотилата додека полицајците туркаат и влечат некои од нив, што предизвика глобална осуда.

Протестот доаѓа по неколку дена откако Глобалната флотила „Сумуд“ соопшти дека Израел ги запленил сите 50 превозни средства кои се обидувале да стигнат до Газа по морски пат.

Турција безбедно ги евакуираше волонтерите за хуманитарна помош од 41 земја, вклучително и 85 турски државјани кои беа дел од флотилата, соопшти турското Министерство за надворешни работи доцна во четвртокот.

Флотилата, која превезуваше 428 лица од 44 земји, замина претходно овој месец од турскиот округ Мармарис во нов обид да ја пробие израелската блокада на Газа наметната од 2007 година што го доведе поголемиот дел од населението на работ на глад.

Во 2010 година, израелски командоси извршија упад на турскиот брод „МВ Мави Мармара“ за време на хуманитарна мисија за пробивање на блокадата на Газа, при што во судирите на бродот загинаа 10 турски државјани.