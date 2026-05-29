Протести и прекини во транспортот ја зафатија Италија за време на националниот генерален штрајк

Демонстрации и прекини во транспортот се одржаа низ цела Италија за време на националниот генерален штрајк организиран од синдикатите, протестирајќи против зголемувањето на трошоците за живот, несигурноста на работните места и зголемените воени трошоци, јавува Анадолу.

Маршеви и собири се планирани во неколку градови - Рим, Милано, Неапол, Болоња, Фиренца, Џенова, Торино, Палермо и Катанија.

Штрајкот го свикаа неколку основачки синдикати (CUB, SGB, SI COBAS и USI), заедно со пропалестинските организации во Италија.

Демонстрантите бараат повисоки плати и пензии, крај на иселувањето и несигурното вработување и спротивставување на она што организаторите го опишаа како „високи трошоци за живот генерирани од војните“.

Тие, исто така, го осудија „тековниот геноцид врз палестинскиот и либанскиот народ“ и ја повикаа Италија да ги прекине политичките и комерцијалните односи со Израел.

Италијанската државна железничка групација ФС соопшти дека посебен штрајк на железничките работници е започнат синоќа и ќе продолжи до вечерва, што ќе влијае на железничките услуги низ целата земја.