Пропалестински демонстранти се собраа пред Белата куќа на протест против посетата на Нетанјаху

Diyar Güldoğan
28 Јули 2026•Ажурирано: 28 Јули 2026
Пропалестински демонстранти се собраа пред Белата куќа вчера за да протестираат против посетата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на Вашингтон пред неговата закажана средба со американскиот претседател Доналд Трамп, јавува Анадолу.
Веејќи палестински знамиња, демонстрантите држеа и транспаренти со критики за американската поддршка за Израел.
Меѓу пораките што беа истакнати се „Запрете ја воената машина на САД и Израел“, „Разоткријте ја контролата на Израел врз Вашингтон“ и „Човековите права на Палестинците се исто така важни“.
Демонстрациите се одржаа кога Нетанјаху пристигна во Вашингтон за денешните разговори со Трамп во Белата куќа.
Ова ќе биде осма средба меѓу Нетанјаху и Трамп откако американскиот претседател започна втор мандат.
По средбата со Трамп, Нетанјаху треба да присуствува на комеморација за починатиот републикански сенатор Линдзи Греам, долгогодишен поддржувач на Израел.
САД долго време се критикувани за давањето поддршка на Израел во неговата војна во Појасот Газа, каде што повеќе од 73.000 луѓе, повеќето од нив жени и деца, се убиени откако Тел Авив започна војна што започна на 7 октомври 2023 година.