- Мерката беше усвоена со 226 гласа „за“ и 195 „против“, при што 18 републиканци им се придружија на демократите за да формираат двопартиско мнозинство

Претставничкиот дом на САД го усвои предлог-законот за помош на Украина и санкции за Русија - Мерката беше усвоена со 226 гласа „за“ и 195 „против“, при што 18 републиканци им се придружија на демократите за да формираат двопартиско мнозинство

Претставничкиот дом на САД вчера го одобри законското решение за праќање дополнителна помош во вредност од 1,8 милијарди долари за Украина и за зајакнување на санкциите за Русија, јавува Анадолу.

Мерката беше усвоена со 226 гласа „за“ и 195 „против“, при што 18 републиканци им се придружија на демократите за да формираат двопартиско мнозинство.

Предлог-законот беше поднесен на иницијатива на конгресменот Грегори Микс, највисокиот претставник на демократите во Комисијата за надворешни работи на Претставничкиот дом.

Неговите поддржувачи велат дека со ова ќе се обезбеди значајна поддршка за Украина, додека истовремено ќе се прошират санкциите за рускиот нафтен и гасен сектор и ќе се зголемат ограничувањата за финансиските институции што соработуваат со Русија.

Мерката сега оди на разгледување во Сенатот, каде што се потребни најмалку 60 гласа за да биде прифатена. Но дури и да ја помине оваа пречка, предлог-законот сè уште се соочува со речиси сигурно вето од американскиот претседател Доналд Трамп.