- Изјавите на Калибаф доаѓаат во време кога Иран ги продолжува преговорите со САД во рамките на меморандумот за разбирање од Исламабад, во кој се вклучени одредби поврзани со прекин на воените операции низ целиот регион, вклучително и во Либан

Претседателот на иранскиот Парламент: Ставањето крај на војната во Либан исто толку важно колку и на војната со Техеран - Изјавите на Калибаф доаѓаат во време кога Иран ги продолжува преговорите со САД во рамките на меморандумот за разбирање од Исламабад, во кој се вклучени одредби поврзани со прекин на воените операции низ целиот регион, вклучително и во Либан

Претседателот на иранскиот Парламент, Мухамад Багер Калибаф денес за новинската агенција ИСНА изјави дека ставањето крај на војната во Либан е исто толку важно за Техеран колку и ставањето крај на војната во Иран, јавува Анадолу.

Говорејќи на 20. сесија на Конференцијата на Парламентарната унија на земјите членки на ОИС (ПУИЦ) во Баку, Азербејџан, Калибаф истакна дека „прекинот на огнот и ставањето крај на војната во Либан ни се исто толку важни колку и прекинот на огнот и ставањето крај на војната во Иран“.

На четиридневната конференција, која започна во понеделникот, се собраа повеќе од 400 делегати од земјите членки на Организацијата за исламска соработка (ОИС).

Изјавите на Калибаф доаѓаат во време кога Иран ги продолжува преговорите со САД во рамките на меморандумот за разбирање од Исламабад, во кој се вклучени одредби поврзани со прекин на воените операции низ целиот регион, вклучително и во Либан.

Меморандумот, кој електронски го потпишаа иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп, стапи на сила на 18 јуни. Во неговиот прв член се наведува дека Иран, САД и нивните соодветни сојузници се обврзуваат на итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.

Во израелските напади врз Либан животот го загубија повеќе од 4.100 луѓе, а повредени се над 12.000 од 2 март, според официјалните либански податоци.

Израел продолжува да окупира области во Јужен Либан, некои се под негова контрола со децении, а други беа заземени во војната во периодот од 2023 до 2024 година.