Претседателот на иранскиот Парламент: „Се обликува нова равенка во Ормускиот Теснец“ - „Безбедноста на превозот и транзитот на енергија е загрозена од САД и нивните сојузници преку прекршување на прекинот на огнот и воведување блокада...“

Претседателот на иранскиот Парламент, Мухамед Багер Калибаф, денес изјави дека „се обликува нова равенка во Ормускиот Теснец“, пренесува Анадолу.

„Безбедноста на превозот и транзитот на енергија е загрозена од Соединетите Американски Држави и нивните сојузници преку прекршување на прекинот на огнот и воведување блокада; сепак, нивната штета ќе биде намалена“, напиша Калибаф на американската компанија за социјални медиуми Х во услови на тековните тензии во стратегискиот воден пат.

„Продолжувањето на сегашната ситуација е неподносливо за Соединетите Американски Држави“, рече Калибаф.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, предизвикувајќи одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор. Прекинот на огнот подоцна беше продолжен од страна на американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок.

Од 13 април, Соединетите Американски Држави спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во Ормускиот Теснец.