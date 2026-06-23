- Говорејќи за преговорите што се одржаа во неделата, Калибаф рече дека Иран го задржал својот став против директни дискусии со САД

Претседателот на иранскиот Парламент: Ги напуштивме преговорите во Швајцарија по заканите на Трамп - Говорејќи за преговорите што се одржаа во неделата, Калибаф рече дека Иран го задржал својот став против директни дискусии со САД

Претседателот на иранскиот Парламент, Мохамад Багер Калибаф, кој го предводеше иранскиот преговарачки тим, изјави дека вчера ги напуштиле преговорите во Швајцарија откако американскиот претседател Доналд Трамп упатил закани за време на нивното одвивање, јави иранската новинска агенција Тесним, пренесува Анадолу.

Говорејќи за преговорите што се одржаа во неделата, Калибаф рече дека Иран го задржал својот став против директни дискусии со САД.

„Ние имаме принципи и досега никогаш не сме сакале да бидеме дел од ист дијалог со Американците“, рече тој.

Според Калибаф, посредниците инсистирале дека собирот го означува почетокот на преговорите, но иранската страна јасно ставила до знаење кои се нејзините услови и дека ќе учествува само во преговори, а не и во директни дискусии со САД.

„За време на дискусиите сфатив дека Трамп упатил закани против претседателот, преговарачкиот тим и закани за напади врз нашата територија“, рече Калибаф.

Тој изјави дека го подигнал ова прашање пред американскиот потпретседател Џеј Ди Венс, тврдејќи дека таквите изјави го прекршуваат Меморандумот за разбирање потпишан од двете страни.

„Му реков на Венс дека сме тука на преговори и дека првата клаузула од потпишаното разбирање забранува закани и употреба на сила. Но, вашиот претседател денеска упати закани“, рече тој.

„Треба да знаете дека ние никогаш не преговараме под закани или сила“, додаде тој.

Калибаф рече дека иранската делегација го прекинала состанокот и заминала.

„Ги прекинавме дискусиите, го напуштивме состанокот и не се вративме“, рече тој.

Според Калибаф, американската страна подоцна побарала уште еден состанок во присуство на посредниците, но Техеран го одбил тој предлог.

„Американската страна инсистираше на одржување уште еден состанок во присуство на посредници, што ние го одбивме“, рече тој.

Тој додаде дека катарските и пакистанските посредници подоцна се сретнале со иранската делегација.

„Катарските и пакистанските посредници дојдоа кај нас, а ние им рековме дека ќе разговараме со нив, но дека нема да разговараме со американската страна“, рече Калибаф.

Тој изјави дека дискусиите траеле околу 80 минути и завршиле со изјава издадена од пакистанските и катарските посредници.

Во неделата, Трамп го повика Иран „веднаш да ги запре нивните богато платени посредници во Либан да предизвикуваат неволји“, или во спротивно САД „повторно ќе го погодат Техеран многу силно“.

„Ако не го сторат тоа, ќе го погодиме Иран многу силно, исто како што направивме минатата недела, само уште посилно“, напиша Трамп на својата платформа „Трут сошал“.

Според „Фокс њуз“, Трамп исто така разговарал со Иранците во текот на ноќта и предупредил дека доколку го затворат Ормускиот Теснец, нема да имаат држава.

„Нема ни да стигнете да се вратите во вашата е***а земја.“

„Доколку мораме, може ќе го преземеме Теснецот“, рече Трамп

Во интервјуто за „Фокс њуз“, Трамп рече дека иранскиот претседател Масуд Пезешкијан, кој инсистира Иран да го задржи своето право за збогатување ураниум, „подобро е да внимава што зборува“.

„Подобро да се поправи или ќе го преземеме остатокот од земјата“, рече Трамп.

Иран и САД на 14 јуни објавија дека постигнале разбирање од 14 точки со посредство на Пакистан, со цел ставање крај на војната и решавање на отворените спорови преку дијалог и преговори.

Меморандумот стапи на сила на 18 јуни откако беше електронски потпишан од иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп.

Договорот вклучува одредби поврзани со ставање крај на војната, вклучително и во Либан, повторно отворање на Ормускиот Теснец и укинување на американската поморска блокада наметната врз Иран.