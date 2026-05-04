Претседателот на Азербејџан го обвини Европскиот парламент за саботирање на мировниот процес со Ерменија

Претседателот на Азербејџан, Илхам Алиев, денес го обвини Европскиот парламент за саботирање на мировниот процес меѓу Азербејџан и Ерменија, пренесува Анадолу.

Во своето видеообраќање на 8. самит на Европската политичка заедница (ЕПЗ) во Ереван, Алиев изјави дека Европскиот парламент во изминатите пет години усвоил 14 резолуции кои содржат навредливи зборови упатени кон Баку.

„Ова тело, наместо да го поддржува мировниот процес, ефективно е ангажирано во негова саботажа. Од мај 2021 до 30 април 2026 година, Европскиот парламент донесе 14 резолуции полни со навредливи зборови кон Азербејџан. Замислете, 14 резолуции за пет години, еден вид опсесија. А последната беше донесена пред само четири дена“, изјави Алиев.

Тој соопшти дека Парламентот во Азербејџан на 1 мај донел одлука да ја прекине соработката со Европскиот парламент во сите сфери и да започне процедури за раскинување на членството во Парламентарното собрание на Еуронест.

На 1 мај, азербејџанското Министерство за надворешни работи ја повика евроамбасадорката во Баку, Маријана Кујунчиќ, при што ѝ беше врачена протестна нота во врска со резолуцијата на Европскиот парламент за поддршка на демократската отпорност во Ерменија. Министерството нагласи дека одредбите на резолуцијата ја искривуваат реалноста, противречат на принципите на објективност, како и на обврските за почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на државите.

Ерменскиот премиер Никол Пашинјан, од своја страна, изрази надеж дека ќе го посети Азербејџан во 2028 година за да учествува на следниот самит на Европската политичка заедница (ЕПЗ).

„Се надевам дека ќе имам можност да го посетам Азербејџан во 2028 година за самитот на ЕПЗ“, изјави Пашинјан за време на собирот во Ереван.

Пашинјан истакна дека Ерменија и Азербејџан заемно си ги поддржуваат кандидатурите за домаќини на идните самити на ЕПЗ.

Коментирајќи ги изјавите на Алиев, тој нагласи дека ова е првпат претседател на Азербејџан да учествува на настан што се одржува во Ерменија, дури и ако тоа е преку видеоконференција.

Тој додаде дека самитите на ЕПЗ одиграле важна улога во олеснувањето на контактите меѓу раководствата на Ерменија и Турција.

„Мојата прва билатерална средба со турскиот претседател се случи токму на маргините на првиот самит на ЕПЗ во Прага. А сега, потпретседателот на Турција е тука за да учествува на самитот на ЕПЗ и стана првиот турски потпретседател што ја посетил Ерменија“, изјави Пашинјан.