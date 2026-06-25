- „Изразуваме солидарност со сите Венецуелци по синоќешните разорни земјотреси. Мислите ми се особено со жртвите и нивните семејства. Ние сме со вас“

Претседателката на Европската комисија изрази поддршка за Венецуела по земјотресот - „Изразуваме солидарност со сите Венецуелци по синоќешните разорни земјотреси. Мислите ми се особено со жртвите и нивните семејства. Ние сме со вас“

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес изрази солидарност со граѓаните на Венецуела по смртоносните земјотреси што ја погодија земјата во текот на ноќта, пренесува Анадолу.

„Изразуваме солидарност со сите Венецуелци по синоќешните разорни земјотреси. Мислите ми се особено со жртвите и нивните семејства. Ние сме со вас“, напиша Фон дер Лајен на американската компанија за социјални медиуми Х.

Вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, синоќа прогласи вонредна состојба на национално ниво, откако силни земјотреси го погодија северниот дел на карипскиот брег на земјата, предизвикувајќи обемни материјални штети и активирајќи ги предупредувањата за цунами низ регионот.

„Најмалку 32 лица загинаа во последователните земјотреси со висок интензитет, а околу 700 луѓе се повредени“, соопшти Родригез утринава.