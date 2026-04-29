Премиерот на Пакистан: Напорите за мир на Блискиот Исток продолжуваат и покрај застојот во преговорите меѓу САД и Иран - „Нашите напори за мир продолжуваат конзистентно и ќе продолжат“

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф денес изјави дека дипломатските напори за смирување на тензиите на Блискиот Исток продолжуваат „конзистентно“, во време на застој во преговорите меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

Обраќајќи се на седница на Владата, Шариф рече дека преговорите меѓу Вашингтон и Техеран на почетокот на овој месец, чиј домаќин беше Исламабад, траеле 21 час, при што Пакистан одиграл активна улога зад сцената.

„Нашите напори за мир продолжуваат конзистентно и ќе продолжат“, им порача Шариф на министрите во Владата.

Тој ги пофали напорите на министерот за надворешни работи Ишак Дар, началникот на Генералштабот на Армијата, фелдмаршал Асим Мунир, и министерот за внатрешни работи Мохсин Накви, кои се сретнаа со двете страни и ги олеснија преговорите.

Шариф рече дека одржал и детален двочасовен состанок со иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи, кој го посети Исламабад во петокот, а потоа накратко се врати во неделата од Мускат, пред да замине за Москва.

Премиерот додаде дека Арагчи го уверил оти ќе му одговори на Пакистан по консултациите со иранското раководство.

Истакнувајќи го поширокото влијание на кризата, тој предупреди дека растот на цените на нафтата ги зголемува глобалните економски притисоци.

„Се соочуваме со предизвикувачка ситуација“, рече тој.

Шариф соопшти дека Исламабад неодамна вратил заем од 3,5 милијарди долари на ОАЕ и му се заблагодари на саудискиот престолонаследник Мухамед бин Селман за помошта во овој поглед.

Ријад неодамна одобри нов заем од 3 милијарди долари и го продолжи постојниот депозит од 5 милијарди долари.

САД и Израел ги започнаа нападите врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран против сојузниците на САД во Заливот и затворање на Ормускиот Теснец.

Преку пакистанско посредување, на 8 април беше објавен прекин на огнот, по што следуваа преговори во Исламабад на 11 април, но не беше постигнат договор.

Трамп подоцна изјави дека прекинот на огнот е продолжен по барање на Пакистан, додека се чека предлог од Техеран. Се наведува дека Иран предложил повторно отворање на Ормускиот Теснец, додека прашањата за неговата нуклеарна програма ги оставил за подоцнежните преговори.