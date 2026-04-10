- Израелскиот весник „Хаарец“ објави дека од утринава од Либан кон северен Израел биле истрелани 25 ракети

Прекини во снабдувањето со електрична енергија во северниот дел на Израел по ракетен напад од Либан - Израелскиот весник „Хаарец“ објави дека од утринава од Либан кон северен Израел биле истрелани 25 ракети

Во Метула и Кирјат Шмона, во северниот дел на Израел, денес дојде до прекини во снабдувањето со електрична енергија по ракетен напад лансиран од Либан, објавија израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Пријавена е штета на објект за пакување во Метула, а на местото на настанот избувнал пожар, објави „Канал 12“, додавајќи дека нема жртви во инцидентот.

Израелскиот весник „Хаарец“ објави дека од утринава од Либан кон северен Израел биле истрелани 25 ракети.

Вестите за лансираните ракети доаѓаат во време кога Израел спроведува воздушни напади и копнена офанзива во јужен Либан по прекуграничниот напад на либанската група Хезболах на 2 март, и покрај прекинот на оган кој стапи на сила во ноември 2024 година.

Претходно, официјален претставник на американскиот Стејт департмент за Анадолу изјави дека САД ќе бидат домаќини на директни преговори меѓу Израел и Либан следната недела, како дел од тековните преговори за прекин на огнот.

Од друга страна, висок либански извор, кој побарал да остане анонимен, денес за Анадолу изјави:

„Состанокот во американскиот Стејт департмент следната недела е подготвителен, а не преговарачки“.

Очекуваните преговори меѓу Либан и Израел доаѓаат откако американскиот претседател Доналд Трамп во вторникот вечерта ја соопшти одлуката за двонеделен прекин на огнот со Иран, со посредство на Пакистан, велејќи дека Техеран претставил „изводлив“ предлог од 10 точки за преговори.

Иако пакистанските посредници и Техеран изјавија дека прекинот на огнот го опфаќа и Либан, Вашингтон и Тел Авив го негираа тоа.