„Ако пукаат врз бродовите, ќе ги уништиме. Толку е едноставно“, изјави Џеј Ди Венс.

Потпретседателот на САД: Ќе возвратиме доколку Иран ги напаѓа бродовите во Ормускиот Теснец „Ако пукаат врз бродовите, ќе ги уништиме. Толку е едноставно“, изјави Џеј Ди Венс.

Потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, денес изјави дека Соединетите Американски Држави ќе продолжат со воените напади врз Иран доколку таа земја продолжи да ги напаѓа комерцијалните бродови во Ормускиот Теснец, нагласувајќи дека Техеран го прекршил договорот за запирање на ваквите активности, јавува Анадолу.

Обраќајќи им се на новинарите за време на посетата на Милвоки, Висконсин, Венс појасни дека САД се согласиле да ја укинат поморската блокада откако Иран ветил дека ќе престане да ги напаѓа бродовите во овој стратегиски воден пат.

„Основниот договор што го постигнавме беше: ние ќе ја укинеме нашата блокада ако вие престанете да пукате врз бродовите. Но, ако пукате, ние ќе возвратиме, и тоа ќе го направиме посилно од кога било досега“, порача тој.

Според Венс, Иран ги продолжил нападите врз бродовите по околу една недела откако беше постигнат договорот.

„Ако пукаат врз бродовите, ќе ги уништиме. Толку е едноставно“, рече тој, додавајќи дека претседателот Доналд Трамп „задржува многу опции“ за одговор.

Венс истакна дека Трамп јасно ставил до знаење оти Ормускиот Теснец „мора да остане отворен“, додавајќи: „Ако се обидат да го затворат, ќе следува одговор од американската војска“.

Тој ги даде овие изјави по неколку часа откако претседателот Трамп изјави дека Меморандумот за разбирање потпишан со Иран за ставање крај на конфликтот е поништен и дека САД „веројатно“ повторно ќе извршат напади врз Иран вечерва.

Американската Централна команда (ЦЕНТКОМ) соопшти дека синоќа извршила напади како „директен одговор на иранските напади врз комерцијалните бродови кои транзитираат низ Ормускиот Теснец.

Во меѓувреме, Иран ја обвини американската страна за прекршување на рамковниот договор, тврдејќи дека „едностраните“ акции и напади на Вашингтон го загрозуваат Меморандумот за разбирање.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, на американската платформа за социјални медиуми Х напиша дека Меморандумот „уште од самиот почеток не се засновал на доверба, туку на јасен механизам на ‘преземена обврска за возврат на обврска’“.

Тој додаде дека и покрај јасно дефинираниот член 5 од Меморандумот, со кој на Иран му се доверува надлежноста за обезбедување на безбедниот премин на бродовите низ Ормускиот Теснец, САД ја оспориле оваа одредба. Со своите еднострани потези и агресивни напади врз Иран, Вашингтон всушност ја прекршил рамката на договорот.