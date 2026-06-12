- Судот го прогласи Јун за виновен за раководење со операциите со беспилотни летала, како дел од напорите за зголемување на безбедносните грижи и оправдување на вонредните мерки под воена состојба

Поранешниот јужнокорејски претседател Јун осуден на 30 години затвор поради случајот со дронови во Северна Кореја - Судот го прогласи Јун за виновен за раководење со операциите со беспилотни летала, како дел од напорите за зголемување на безбедносните грижи и оправдување на вонредните мерки под воена состојба

Судот во Сеул денес го осуди поранешниот јужнокорејски претседател Јун Сук Јеол на 30 години затвор, под обвинение дека наредил инфилтрирање беспилотни летала во Северна Кореја, со цел да ги ескалира меѓукорејските тензии и да создаде изговор за неговото прогласување воена состојба во декември 2024 година, пренесува Анадолу.

Според јужнокорејската новинска агенција „Јонхап“, судот го прогласи Јун за виновен за раководење со операциите со беспилотни летала, како дел од напорите за зголемување на безбедносните грижи и оправдување на вонредните мерки под воена состојба.

Обвинителите тврдеа дека Јун ги одобрил упадите на беспилотните летала за да предизвика реакција од Пјонгјанг и да ги засили аргументите за прогласување воена состојба во ек на растечките политички превирања во земјата.

Јун претходно, во февруари, беше осуден на доживотен затвор поради бунт преку неговиот неуспешен обид за воена состојба, кој траеше само неколку часа пред Националното собрание да изгласа нејзино укинување.

Тој се соочува со вкупно осум судски процеси поврзани со неговиот обид за воведување воена состојба, наводната корупција на неговата сопруга и смртта на војник во 2023 година.