- Мин беше избран на почетокот на овој месец, откако освои повеќе од половина од гласовите во Парламентот

Поранешниот челник на хунтата положи заклетва како нов претседател на Мјанмар - Мин беше избран на почетокот на овој месец, откако освои повеќе од половина од гласовите во Парламентот

Поранешниот челник на воената хунта на Мјанмар, Мин Аунг Хлаинг денес положи заклетва како 11-ти претседател на земјата, пренесува Анадолу.

Тој ја положи заклетвата за време на седницата на Сојузниот парламент во главниот град Непидо, јави кинеската државна новинска агенција „Синхуа“.

По церемонијата на положување заклетва, тој се обрати пред Парламентот.

Мин беше избран на почетокот на овој месец, откако освои повеќе од половина од гласовите во Парламентот.

Шеесет и деветгодишниот лидер беше врховен командант на вооружените сили, познати како Татмадо, од 2011 година сè до неговото повлекување од функцијата во март за да се кандидира за претседател.

Тој владееше со Мјанмар откако го предводеше воениот удар во 2021 година, со кој беше соборена избраната влада на Аунг Сан Су Чи.

По пет години на власт, Мин го надгледуваше трифазниот изборен процес кој започна кон крајот на декември, а кој резултираше со победа на провоените партии, вклучувајќи ја и Партијата за унија, солидарност и развој.

Новиот Парламент ја одржа својата прва седница на 16 март.