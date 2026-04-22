Поранешниот претседател на Европскиот совет со критики за изјавите на Фон дер Лајен за Турција - „Европа не станува посилна со примена на двојни стандарди или со поедноставување на реалноста“

Поранешниот претседател на Европскиот совет, Шарл Мишел, денес упати критики до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, поради нејзините изјави во врска со Турција, земја која тој ја опиша како „клучен сојузник“ и „значаен актер во одбраната“, јавува Анадолу.

„Турција е: клучен сојузник во НАТО, клучен партнер за миграција, енергетски коридор, значаен актер во одбраната на европското крило и сериозна регионална сила“, напиша Мишел во објава на американската компанија за социјални медиуми Х, директно споменувајќи ја Фон дер Лајен.

„Европа не станува посилна со примена на двојни стандарди или со поедноставување на реалноста“, додаде тој.

Овие изјави Мишел ги даде откако Фон дер Лајен говореше во понеделникот на настан во Хамбург, по повод 80-годишнината на весникот „Ди Цајт“.

Говорејќи за проширувањето на ЕУ, таа изјави: „Мораме да успееме во комплетирањето на европскиот континент, така што тој да не биде под влијание на Русија, Турција или Кина“.