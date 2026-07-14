- „Њујорк тајмс“ објави дека Мосад во последните години се обидел да го убеди Ахмадинеџад да соработува со Израел и го сметал за потенцијален кандидат да го води Иран

Поранешниот ирански претседател Ахмадинеџад ги негира наводите за контакти со Мосад - „Њујорк тајмс“ објави дека Мосад во последните години се обидел да го убеди Ахмадинеџад да соработува со Израел и го сметал за потенцијален кандидат да го води Иран

Поранешниот ирански претседател Махмуд Ахмадинеџад денес ги отфрли наводите на „Њујорк тајмс“ дека израелската разузнавачка агенција Мосад се обидела да го регрутира и дека тој е во домашен притвор, опишувајќи ги тврдењата како „целосно лажни“, пренесува Анадолу.

Во соопштението, Канцеларијата на Ахмадинеџад го обвини весникот за објавување измислени наводи за да го заведе јавното мислење и да ги поттикне внатрешните поделби во Иран.

Канцеларијата демантираше дека Ахмадинеџад се наоѓа во домашен притвор, наведувајќи дека тврдењето е измислено.

„Категорично ги отфрламе сите целосно лажни обвинувања објавени од „Њујорк тајмс“, се вели во соопштението.

„Њујорк тајмс“ вчера објави дека Мосад во последните години се обидел да го убеди Ахмадинеџад да соработува со Израел и го сметал за потенцијален кандидат да го води Иран. Во веста, исто така, се наведува дека поранешниот претседател е во домашен притвор.