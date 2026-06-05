- Инаку, Тод Бланш е поранешен долгогодишен личен адвокат на Доналд Трамп. Трамп вчера објави дека планира токму него да го номинира за следен главен обвинител на државата.

Поранешната американска обвинителка: Мојот наследник го надгледуваше прегледот и објавувањето на досиејата за Епстин - Инаку, Тод Бланш е поранешен долгогодишен личен адвокат на Доналд Трамп. Трамп вчера објави дека планира токму него да го номинира за следен главен обвинител на државата.

Поранешната американска јавна обвинителка Пам Бонди изјави пред истражителите на Претставничкиот дом дека нејзиниот наследник го надгледувал прегледот и објавувањето на документите поврзани со осудениот сексуален престапник Џефри Епстин од страна на Министерството за правда, според транскриптот објавен вчера од Комисијата за надзор и владини реформи на Претставничкиот дом, јавува Анадолу.

Во обраќањето пред комисијата на 29 мај, Бонди призна дека лично не ги читала сите документи од случајот, туку дека целата одговорност за надзорот му ја препуштила на својот заменик Тод Бланш. Инаку, Бланш е поранешен долгогодишен личен адвокат на Доналд Трамп, а Трамп вчера објави дека планира токму него да го номинира за следен главен обвинител на државата.

Според транскриптот, Бонди појаснила дека Бланш бил одговорен за обука на тимот што ги проверувал документите, како и за надзорот врз процесот на обелоденување на податоците, додавајќи дека тој „бил задолжен за целата процедура и за конечното објавување на досиејата за Епстин.

Ова откритие би можело да значи дополнителна контрола врз Бланш од страна на Сенатот, кој треба да ја потврди неговата функција. Демократите во Комисијата за надзор рекоа дека сведочењето го зголемува притисокот Бланш да се појави пред пратениците и сугерираа дека би можеле да побараат судски повик за негово сведочење.

Во сведочењето Бонди, исто така, одби да зборува за своите разговори со Трамп во врска со досиејата за Епстин и прашањата за тоа како Министерството за правда постапувало со случајот ги упати до Бланш и американскиот обвинител Џеј Клејтон.

Бонди беше разрешена на 2 април.

Објавувањето на досиејата за Епстин од страна на Министерството за правда, што беше законска обврска донесена од Конгресот минатата година, наиде на остри критики од правните застапници на преживеаните и семејствата на жртвите.

Тие тврдат дека објавените материјали се далеку од комплетни, со што директно се прекршува законот.

Според нив, документите се претерано цензурирани за да се прикријат имињата на лицата обвинети за злоупотреба на малолетнички, додека, од друга страна, незаконски биле откриени имињата и фотографиите на дел од жртвите на Епстин.

Епстин почина во 2019 година во затворска ќелија во Њујорк.