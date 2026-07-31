- „Нешто во блискоста на нивниот однос е нарушено...“

Поранешен израелски амбасадор: Влијанието на Тел Авив во Вашингтон остро се намали под водство на Трамп - „Нешто во блискоста на нивниот однос е нарушено...“

Поранешниот израелски амбасадор во САД, Мајк Херцог, предупреди дека влијанието на Израел врз носењето одлуки во Вашингтон е остро намалено под водство на американскиот претседател Доналд Трамп, објави вчера израелскиот весник „Ерусалим пост“, пренесува Анадолу.

Во интервју за израелската радиостаница „103ФМ“, цитирано од „Ерусалим пост“, Херцог изјави дека односот меѓу израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и Трамп изгубил дел од претходната блискост.

„Мислам дека нешто во блискоста на нивниот однос е нарушено“, рече Херцог.

Тој ги даде овие изјави откако Нетанјаху ја опиша неодамнешната средба со Трамп како една од нивните „најдобри средби досега“, и покрај тензиите околу Иран и прашањата за угледот на Израел во Вашингтон.

Херцог истакна дека на средбата треба да се гледа со поголема претпазливост, велејќи дека било забележано големо присуство и дека недостасувала лична интеракција.

Според Херцог, главната придобивка од средбата за Нетанјаху била тоа што Трамп јавно не го критикувал Израел и не поставил директни барања.

„Нетанјаху имал интерес позитивно да ја прикаже средбата пред израелските избори и да се обиде да ја отстрани перцепцијата дека односите со Трамп се нарушени“, изјави поранешниот амбасадор.

Тој укажа и на неколку дипломатски сигнали околу средбата, вклучувајќи го влегувањето на Нетанјаху преку страничен влез, отсуството на „тет-а-тет“ средба и ограничената медиумска покриеност.

Во дипломатски термини, Херцог рече дека тоа сугерира оти Трамп сакал да избегне да изгледа премногу близок со Нетанјаху.

Херцог ја поврза поладната атмосфера со политичките чувствителности во Вашингтон во врска со војната со Иран, наведувајќи дека Израел сè повеќе се смета за земја што го турнала Трамп во овој конфликт.

„Војната со Иран е многу непопуларна“, рече Херцог, додавајќи дека Израел се перципира како земја што „го ВОВЛЕЧЕ Трамп во неа“.

Иако Херцог изјави дека не верува оти односите меѓу Израел и администрацијата на Трамп достигнале ниво на целосна криза, тој предупреди дека степенот на блискост е намален во време кога се очекуваат големи одлуки.

„Влијанието на Израел врз носењето одлуки во Соединетите Држави е значително намалено“, рече тој.

Тој додаде дека иако меѓу САД и Израел нема поголеми разлики за Иран, Трамп не сака да се стекне впечаток дека конфликтот му бил наметнат од Нетанјаху.

Поранешниот амбасадор предупреди и на пошироко, долгорочно опаѓање на угледот на Израел во САД.

„Станува збор за многу сериозно нарушување, кое не е привремено“, рече Херцог.

Тој го припиша тоа на демографските, политичките и економските промени во САД, кампањите за делегитимирање на Израел, како и на грешките што ги направиле претходните израелски влади.

„Името на актуелната Влада на Израел и начинот на военото водење во Газа исто така значително го оштетија угледот на земјата“, додаде тој.

Нетанјаху вчера призна дека опаднала популарноста на Израел и неговата Влада меѓу американската јавност, припишувајќи ја оваа промена на социјалните мрежи.

Истражувањето на Центарот за истражување „Пју“ од јули покажа дека во последните години Американците стануваат сè покритични и кон израелскиот народ и кон израелската Влада.

Според истражувањето, 42 % од Американците имале негативен став кон израелскиот народ во 2026 година, во споредба со 28 % во 2019 година. Позитивните ставови кон израелската Влада паднаа од 41 % на 32 % во истиот период.

Меѓународниот кривичен суд во ноември 2024 година издаде налози за приведување на Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант под обвиненија за воени злосторства и злосторства против човештвото поради воената кампања на Израел во Газа. Повеќе од 73.000 луѓе се убиени во енклавата од октомври 2023 година, а Израел продолжува со своите напади и покрај прекинот на огнот постигнат во октомври 2025 година.