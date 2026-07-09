– Жртви се пријавени во автономниот регион Гуангси Џуанг, кој граничи со Виетнам

Поплави и пукање на брана на акумулација во јужна Кина, најмалку 39 загинати – Жртви се пријавени во автономниот регион Гуангси Џуанг, кој граничи со Виетнам

Најмалку 39 лица загинаа, а девет се водат како исчезнати поради поплавите кои предизвикаа и пукање на брана на акумулација во јужна Кина, соопштија локалните власти денес, пренесува Анадолу.

Жртвите се пријавени низ автономниот регион Гуангси Џуанг, кој граничи со Виетнам, објавија државните медиуми.

Пукањето се случило во акумулацијата Лиулан во регионалниот главен град Нанинг, информираа официјални лица.

Операциите за пребарување, спасување и помош се во тек.

Неколку делови од Кина во последните денови се погодени од силни невремиња, поројни дождови, свлечишта и поплави.

Речиси 900 змии избегаа од фарма во областа Хенгџоу во автономниот регион, откако надојдените води ги урнаа нејзините ѕидови.

Во северозападната провинција Гансу, најмалку 21 лице загинаа кога свлечиште погоди село во округот Танчанг, објавија државните медиуми вчера.