- „Не станува збор само за тоа какво е времето во текот на денот, туку и какви се температурите ноќе“, изјави метеорологот Михал Бренек од Полската академија на наукитe

Полска се соочува со „тропски ноќи“ и температури што се искачуваат кон 39-тиот Целзиусов степен - „Не станува збор само за тоа какво е времето во текот на денот, туку и какви се температурите ноќе“, изјави метеорологот Михал Бренек од Полската академија на наукитe

Полска се подготвува за интензивен топлотен бран овој викенд, при што метеоролозите предупредуваат на „тропски ноќи“ и температури што ќе се приближат до 39 степени Целзиусови, јавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Во многу делови од земјата се очекува ноќните температури да се задржат над 20-тиот степен, што значи дека луѓето нема да имаат можност да закрепнат од дневните горештини, а ќе се соочат и со зголемени здравствените ризици, пренесува полската државна новинска агенција ПАП.

„Не станува збор само за тоа какво е времето во текот на денот, туку и какви се температурите ноќе“, изјави метеорологот Михал Бренек од Полската академија на науките.

Тој предупреди дека континуираната изложеност на високи температури во текот на едно деноноќие може да биде „екстремно опасна“.

Најтопло се очекува да биде в недела во западна и југозападна Полска, каде што температурите би можеле да се искачат до 39 степени Целзиусови, приближувајќи се до националните рекорди.

Бренек изјави дека градовите најверојатно ќе ги почувствуваат најтешките последици бидејќи густата урбана средина ја задржува топлината, додека асфалтот и бетонот продолжуваат да зрачат топлина и по зајдисонце.

„Во поголемите градови доминира бетонски пејзаж, со ограничен пристап до зеленило и засолништа од сонцето. Тоа е рецепт за многу тешки и опасни горештини“, изјави тој.

Додаде дека субјективното чувство за температура во урбаните средини би можело да надмине 40 степени Целзиусови, предупредувајќи дека полските градови не се проектирани да се справат со толку екстремни горештини.

Овој последен топлотен бран доаѓа во моменти кога Европа веќе се соочува со вториот голем пик на екстремни температури оваа година, при што се забележани рекордни или речиси рекордни горештини во Франција, Шпанија, Португалија и Обединетото Кралство.