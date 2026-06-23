- Властите продолжуваат со обезбедување на областа, пребарување на други можни жртви и увид на местото на настанот

Полицијата во Монтреал: Полицаец и цивил застрелани во пукотница, осомничениот неутрализиран - Властите продолжуваат со обезбедување на областа, пребарување на други можни жртви и увид на местото на настанот

Началникот на полицијата во канадскиот град Монтреал денес изјави дека еден полицаец и еден цивил биле убиени, а осомничениот маж бил „неутрализиран“ во пукање во квартот Кот-де-Неж, јавува Анадолу.

Нарекувајќи го настанот „трагедија“, Фади Дагер за време на прес-конференцијата изјави дека „ова е еден од најлошите кошмари“ во неговиот мандат.

Дагер рече дека пукањето започнало околу 11:35 часот по локално време, кога полицајците одговориле на повик и размениле оган со осомничениот на улица. Во размената на оган биле убиени еден полицаец и еден цивил.

„Главниот осомничен е неутрализиран“, рече Дагер, додавајќи дека непосредната закана за заедницата е ставена под контрола. Тој посочи дека истражителите сè уште не го утврдиле мотивот на осомничениот, ниту пак, дали тој дејствувал сам.

Запрашан дали операцијата е целосно завршена, Дагер одговори: „Не, не е завршена. Сè уште трае.“

Тој додаде дека властите продолжуваат со обезбедување на областа, пребарување на други можни жртви и увид на местото на настанот.

Дагер истакна дека поминале 24 години откако полицаец на Полициската служба во Монтреал последен пат беше убиен на должност. Без да го идентификува убиениот полицаец, тој му оддаде почит велејќи:

„Тој беше голем, голем, голем полицаец, со голем кредибилитет и многу ја сакаше својата работа.“

Втор полицаец исто така бил повреден. Состојбата на повредениот полицаец засега не е позната.

Претходно, полицијата во Монтреал објави информации за инцидентот и ја повика јавноста да продолжи да ја избегнува областа.

Властите во Квебек, исто така, издадоа предупредување за вооружена закана, соопштувајќи дека полицијата трага по вооружен и опасен осомничен во населбата.

На жителите им било кажано да се засолнат во затворени простории, да ги заклучат своите врати, да се држат подалеку од прозорците и да ги следат упатствата на локалните власти.

Подоцна, властите го идентификуваа полицаецот како 34-годишниот Мухамед Ламин Бенредуан.

„Со длабока тага ја потврдуваме трагичната смрт на полицаецот Бенредуан додека ги извршуваше своите должности за заштита на јавноста“, соопшти полицијата.

Локалните медиуми објавија дека цивилот кој загина во пукањето е Мајкл Моше Мизрахи, кој бил член на еврејската заедница во Монтреал.

Канадскиот премиер Марк Карни изјави дека е „згрозен“ кога дознал дека еден полицаец и еден цивил биле убиени, а други се повредени во пукањето.

„Моите мисли се со жртвите, нивните најблиски, првите одговорни служби и целата заедница на Кот-де-Неж. Мојата благодарност е упатена до нашите храбри полицајци, чија херојска посветеност ги штити нашите заедници“, напиша Карни на американската компанија за социјални медиуми Х.

Според локалните медиуми, се верува дека осомничениот за пукањето бил мотивиран од антифеминистичка и инцел-идеологија.

Претставниците на правосудните органи ја испитуваат идеологијата која наводно е поврзана со осомничениот.

Градоначалничката на Монтреал, Сораја Мартинез Ферада, исто така се огласи на социјалните мрежи вчера за да изрази „најдлабоко сочувство“ за жртвите.

„Моите мисли се и со сите оние кои се погодени од оваа трагедија“, рече Ферада, додавајќи дека нејзиниот кабинет „внимателно“ го следи развојот на настаните.