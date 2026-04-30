- Истражителите од Министерството за правда, во соработка со Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви, досега заклучија дека осомничениот, 31-годишниот Кол Ален, пукал од својата пушка

Полицаецот повреден за време на вечерата на дописниците од Белата куќа не е погоден од „пријателски оган“ - Истражителите од Министерството за правда, во соработка со Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви, досега заклучија дека осомничениот, 31-годишниот Кол Ален, пукал од својата пушка

Куршумот што го погоди припадникот на американската Тајна служба за време на пукањето во саботата пред салата каде што се одржуваше вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа, не бил истрелан од друг полицаец, објави во средата Ес-би-ес њуз, повикувајќи се на извори од органите на редот, пренесува Анадолу.

Истражителите од Министерството за правда, во соработка со Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви, досега заклучија дека осомничениот, 31-годишниот Кол Ален, пукал од својата пушка.

Претходно изворот наведе дека биле истрелани шест куршуми кога осомничениот упаднал кај пунктот за контрола на безбедноста во хотелот „Вашингтон Хилтон“ - еден истрел од него и пет од припадникот на Тајната служба што бил погоден додека носел панцир.

Други извори соопштија дека куршумот што го погодил агентот најверојатно удрил во мобилниот телефон што го имал во џебот на елекот, спречувајќи сериозна повреда.

Официјалните лица соопштија дека Ален, од Торенс, Калифорнија, паднал за време на инцидентот и бил приведен на местото на настанот без да биде повреден.

Тој е обвинет за обид за атентат врз претседателот, пукање од оружје извршувајќи кривично дело и транспорт на огнено оружје преку државните граници со намера да изврши тешко кривично дело.

Тој првпат се појави пред федералниот суд во понеделникот, но не се изјасни виновен.