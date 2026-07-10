- Хамнеи беше убиен во американско-израелски воздушен напад во февруари

Покојниот ирански врховен лидер Али Хамнеи погребан во Машхад - Хамнеи беше убиен во американско-израелски воздушен напад во февруари

Покојниот ирански врховен лидер Али Хамнеи беше погребан вчера во светилиштето на Имам Реза во североисточниот град Машхад, со што завршија еднонеделните погребни церемонии, соопштија иранските државни медиуми, пренесува Анадолу.

Хамнеи беше убиен во американско-израелски воздушен напад во февруари.

Прес ТВ објави дека Хамнеи бил погребан во молитвената сала „Дар ал-Зикр“ во светилиштето откако ковчегот, како дел од погребните обреди, бил пренесен околу гробот на Имам Реза.

Телевизијата наведе дека милиони нажалени од Иран и од регионот учествувале во еднонеделните церемонии пред погребот.

Вчера пред погребот се одржаа погребни молитви за Хамнеи во Машхад.

Според новинската агенција „Мехр“, илјадници луѓе се собрале во градот на молитвите што ја означија последната фаза од еднонеделната погребна поворка.

Молитвите ги предводеше синот на Хамнеи, Мостафа Хамнеи.

Израел и САД во февруари започнаа заеднички напади врз Иран, при што загинаа повеќе од 3.000 луѓе. Техеран возврати со напади со беспилотни летала и проектили врз Израел и земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американските воени капацитети.

Минатиот месец Иран и САД потпишаа меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, со цел да се стави крај на нивниот воен конфликт и да се постигне договор за траен мир.

Сепак, во изминатите два дена двете страни разменија напади во екот на ескалацијата по иранските напади врз три трговски брода во Ормускиот Теснец.

Вчера Техеран изведе серија напади врз американската воена инфраструктура во Бахреин, Кувајт, Катар и Јордан, како одмазда за американските напади веќе втора ноќ.