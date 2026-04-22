Пожар уништи десетици домови на Филипини, над 300 лица се раселени

Голем пожар зафати густо населено подрачје на Филипини, при што се уништени десетици домови и повеќе од 300 лица се раселени, објавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Пожарот, кој избувна доцна синоќа во Барангај во градот Баколод, ги погоди жителите на Пурок Рамон Магсајсај Давис, според веб-сајтот Inquirer.net, кој ја цитираше Ришел Вердепрадо-Манга, раководителка на Одделот за социјални услуги и развој на градот.

Најмалку 103 семејства со 307 члена беа принудени да ги напуштат своите домови.

Првичните процени покажуваат дека 27 куќи се уништени, а 10 се оштетени, иако официјалните лица предупредија дека бројот може да се зголеми бидејќи сѐ уште се проверуваат објектите.

Екипи за итни интервенции се на терен за да им помогнат на погодените семејства, а повеќето од нив привремено се сместени во центри за евакуација.