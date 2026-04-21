Пожар избувна на нафтено наоѓалиште во Тексас

Berk Kutay Gökmen
21 Април 2026•Ажурирај: 21 Април 2026
Пожар избувна на нафтено наоѓалиште во близина на градот Итоил во американската сојузна држава Тексас денес, при што беше итно интервенирано, а сите работници се безбедно евакуирани и евидентирани, соопштија локалните власти, пренесува Анадолу.
Канцеларијата на шерифот на округот Накодочес соопшти дека заменик-шерифите и повеќе служби за итни случаи биле испратени на местото на настанот, во областа на улицата ФМ 226, северно од Итоил, по пријава за пожар.
„Првичните информации укажуваат дека сите работници на локацијата се евидентирани и евакуирани. Службите за итни случаи сè уште пристигнуваат на местото за да ја проценат целокупната состојба“, се наведува во соопштението.
Властите започнаа и евакуација на жителите покрај патот ЦР 561 како мерка на претпазливост, додавајќи дека понатамошните чекори ќе зависат од развојот на ситуацијата на терен.