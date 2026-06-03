- Инцидентот се случи пред почетокот на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург, кој треба да се одржи од 3 до 6 јуни и на кој се очекува да присуствуваат 20.000 учесници од 100 земји

Пожар во нафтениот терминал во Санкт Петербург пред почетокот на клучниот економски форум - Инцидентот се случи пред почетокот на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург, кој треба да се одржи од 3 до 6 јуни и на кој се очекува да присуствуваат 20.000 учесници од 100 земји

Во нафтениот терминал во Санкт Петербург денес избувна пожар по нападот со беспилотно летало, соопшти руски официјален претставник, јавува Анадолу.

Инцидентот се случи пред почетокот на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург, кој треба да се одржи од 3 до 6 јуни и на кој се очекува да присуствуваат 20.000 учесници од 100 земји.

Гувернерот на Санкт Петербург, Александар Беглов, на Телеграм објави дека инфраструктурни објекти во областите Кронштат, Кировски и Красноселски биле цел на украински беспилотни летала рано наутро.

Тој изјави дека неколку објекти се оштетени.

„Во тек се напори за расчистување. Неколку лица се повредени. Нема жртви“, рече тој.

Украинските официјални лица сè уште не го коментираа соопштението на Русија.