- Околу 1.500 пожарникари, вклучително и засилувања од други француски департмани и европски земји, и понатаму се ангажирани на терен, со поддршка од противпожарни авиони.

Пожарот во јужна Франција е стабилизиран, по зафатени 1.850 хектари - Околу 1.500 пожарникари, вклучително и засилувања од други француски департмани и европски земји, и понатаму се ангажирани на терен, со поддршка од противпожарни авиони.

Шумскиот пожар во францускиот јужен регион Вар е стабилизиран, но сè уште не е целосно ставен под контрола, откако зафати околу 1.850 хектари, јавија денес локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Пожарот избувна во петокот во општината Коренс и продолжи да се шири во текот на викендот, додека пожарникарите се бореа со бројни активни жаришта на тешко пристапен терен, објави телевизијата „БФМТВ“.

Околу 1.500 пожарникари, вклучително и засилувања од други француски департмани и европски земји, и понатаму се ангажирани на терен, со поддршка од противпожарни авиони.

Пожарникарите во текот на ноќта имаа корист од влажните и релативно мирни временски услови, но надлежните предупредија дека посилните и променливи ветрови, како и високите температури, би можеле да го отежнат гаснењето во текот на денот.

„Се очекува налетите на ветерот да бидат посилни од вчера, а температурите да останат високи“, изјави претставник на противпожарната служба.

Според прогнозите, температурата во Шатовер ќе достигне 35 степени Целзиусови, додека во останатите делови од горниот дел на регионот Вар се очекуваат температури од 36 до 37 степени.

„Денес наш приоритет е заштитата на сите домови. Ќе видиме како ќе се развива ситуацијата во текот на денот. Ветерот се менува секој ден“, изјави поручникот Ромен Сорел, кој раководи со противпожарен тим од департманот Дром.

Префектот на Вар, Симон Бабр, синоќа изјави дека поголемиот дел од мерките за евакуација се укинати, додека екипите продолжуваат да ги гаснат преостанатите жаришта.

Заморот кај пожарникарите станува сè поголем проблем, бидејќи дел од нив речиси две недели непрекинато се борат со пожари, најпрво во департманот Жиронд, а потоа и во Вар.

„За среќа, имаме голем број засилувања од други департмани, што ќе ни овозможи малку да се одмориме. Со заморот, ризикот е уште поголем“, изјави пожарникарот Валентин Канал.

Департманот Вар и денес е под портокалово предупредување поради топлотниот бран, додека неколку шумски подрачја остануваат затворени поради висок ризик од пожари.

Францускиот министер за внатрешни работи Лоран Нуњез во саботата изјави дека од почетокот на годинава во Франција во шумски пожари изгореле 119.000 хектари.