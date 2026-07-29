- Во југозападниот француски департман Жиронда, префектурата соопшти дека пожарот останал стабилизиран претпладнето, иако во текот на ноќта се случувале помали разгорувања кои биле ставени под контрола

Пожарите во Франција и Шпанија стивнуваат, но на повидок нов топлотен бран - Во југозападниот француски департман Жиронда, префектурата соопшти дека пожарот останал стабилизиран претпладнето, иако во текот на ноќта се случувале помали разгорувања кои биле ставени под контрола

Шумските пожари што со денови ги опустошуваат Франција и Шпанија, уништувајќи илјадници хектари и принудувајќи луѓе на евакуација, почнаа да стивнуваат денес, додека нов топлотен бран се заканува на регионот, јавува Анадолу.

Во југозападниот француски департман Жиронда, префектурата соопшти дека пожарот останал стабилизиран претпладнето, иако во текот на ноќта се случувале помали разгорувања кои биле ставени под контрола, според телевизијата БФМТВ.

Префектурата истакна дека ноќта била мирна, додека над 2.000 пожарникари остануваат мобилизирани за да го обезбедат сè уште активниот периметар на пожарот и да ги изгаснат преостанатите жаришта.

Оттаму нагласија дека 126 пожарникари се повредени од почетокот на пожарот во Жиронда.

Во меѓувреме, пожарот во југоисточниот департман Вар беше ставен под контрола вчера, откако изгореа речиси 4.800 хектари.

Во југозападниот департман Ландес, околу 350 пожарникари и понатаму се на терен, иако пожарот беше ставен под контрола во понеделникот по изгорени 3.600 хектари.

Жиронда и Вар се меѓу 65-те департмани што беа ставени под портокалови предупредувања поради високиот ризик од шумски пожари денес.

Националната метеоролошка служба „Метео-Франс“ исто така издаде портокалови предупредувања во 16 департмани поради очекуваниот нов топлотен бран.

Во Шпанија, шумскиот пожар во регионот Сиера Оесте во Мадрид останал стабилен преку ноќта без нови разгорувања, според дневниот весник „Ел Паис“.

Напорите за гаснење продолжуваат за да се стават под контрола активните пожари во регионот на Мадрид, Авила, Толедо, Кастељон и Алмерија, бидејќи Шпанија се подготвува за уште еден топлотен бран.

Жителите на 15 општини во Мадрид и Авила се вратија дома доцна синоќа, додека на 9.000 жители во Кастељон и 6.000 жители од 11 општини во Толедо исто така им беше дозволено да се вратат.

Пожарот во Вал де Ушо во Кастељон, што гори од саботата, изгоре 10.000 хектари, принуди на евакуација 10.000 луѓе и сè уште е надвор од контрола.

Иако бројката е намалена со напредокот во гаснењето на пожарите, вкупно 30 патишта сè уште остануваат затворени низ Авила, Кастељон, Мадрид, Толедо и Леон.