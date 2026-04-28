Подносителите на барање за зелена карта во САД се соочуваат со пречки поради нивните политички ставови за Израел - „Зелената карта“, позната и како документ за постојан престој, им овозможува на странските државјани трајно да живеат и работат во САД

Администрацијата на Трамп воведува нови насоки во процесот на аплицирање за „зелена карта“, со кои ќе им се одбие барањето за постојан престој во САД на имигрантите кои изразуваат антиамерикански, антиизраелски или пропалестински политички ставови, објави „Њујорк тајмс“, пренесува Анадолу.

Според подготвителната документација (прирачници) на Одделот за внатрешна безбедност, во кои увид имал весникот, новите упатства наведуваат дека на имигрантите може да им биде одбиена „зелената карта“ поради изразување политички мислења преку учество на пропалестински собири, објавување критики за Израел на социјалните мрежи и сквернавење на американското знаме.

Новите упатства се надоврзуваат на директивата на американскиот претседател Доналд Трамп од минатиот август за проверка на лицата кои поднеле барање за зелена карта дали имаат „антиамерикански“ и „антисемитски“ ставови, што ја вклучува и критиката кон Израел како потенцијален „дисквалификациски фактор“.

Во подготвителната документација е цитирана објава од социјалните мрежи како пример за спорен говор.

Објавата гласи „Стоп за израелскиот терор во Палестина“ и прикажува прецртано израелско знаме. Американските имиграциски службеници ги добиле новите материјали минатиот месец преку Службата за државјанство и имиграција на САД (USCIS).

Досегашните критериуми вклучуваа непостоење криминално досие и почитување на правилата за влез и престој врз основа на семејни врски, вработување или политички азил.

Новите упатства на Службата за државјанство и имиграција на САД (USCIS) покажуваат колку брзо се трансформирал системот за проверка под администрацијата на Трамп.

Агенцијата, исто така, работи на начини за одземање на државјанството на натурализираните Американци, а ангажирани се и вооружени федерални агенти за истрага на имиграциските криминали.

Според наводите на „Њујорк тајмс“, администрацијата одобрува значително помал број барања за престој, наведувајќи дека бројот на одобрени „зелени карти“ е намален за повеќе од половина во последните месеци.

„Во Америка нема место за странци кои застапуваат антиамерикански идеологии или поддржуваат терористички организации“, изјави директорот на Службата за државјанство и имиграција на САД (USCIS), Џозеф Едлоу, пред Конгресот во февруари.

Критичарите на оваа идеологија тврдат дека администрацијата се обидува да го ограничи легитимниот политички говор и да им ги негира уставните права на Американците и легалните резиденти.

Аманда Баран, поранешен висок претставник во администрацијата на Бајден, изјави дека идеолошките проверки се „фундаментално неамерикански“.

Од друга страна, портпаролот на Службата за државјанство и имиграција на САД (USCIS), Зак Калер, истакна:

Сегашната администрација не го гледа тоа на тој начин и ги претстави своите иницијативи како „заштита на американските вредности“.

„Ако ја мразите Америка, немате право да барате да живеете во Америка“, изјави портпаролот Зак Калер, додавајќи дека политиките на администрацијата „немаат никаква врска со слободата на говорот“ и дека имаат за цел да ги заштитат „американските институции, безбедноста на граѓаните, националната безбедност и слободите на Соединетите Американски Држави“.

Администрацијата на Трамп веќе презеде агресивни чекори за депортирање на имигрантите поради изразување политички ставови што ги смета за антиизраелски и антиамерикански, вклучително и одлуката на државниот секретар Марко Рубио за поништување на визите на пропалестинските студентски активисти.

Министерството за внатрешна безбедност, исто така, предложи да се преиспита историјата на социјалните медиуми на туристите што сакаат да ги посетат Соединетите Американски Држави, според „Њујорк тајмс“.

Прирачниците ги поттикнуваат службениците да ги третираат ставовите кои поддржуваат „антиамерикански идеологии“ или „антисемитски тероризам“ како „исклучително негативни“.

Во наводите на медиумот се забележува дека агенцијата го променила именувањето на своите вработени – наместо „службеници за имиграциски услуги“, во новите огласи за работа тие се нарекуваат „бранители на татковината“.

„Заштитете ја вашата татковина и бранете ја вашата култура“, напиша еден од нив.