- Мандатот на сегашниот Кнесет истекува во октомври, а изборите се очекува да се одржат во септември или октомври

Поддршката за партијата Ликуд на Нетанјаху падна на најниско ниво од август 2025 година, покажуваат анкетите - Мандатот на сегашниот Кнесет истекува во октомври, а изборите се очекува да се одржат во септември или октомври

Поддршката за партијата Ликуд на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху падна на најниско ниво во изминатава година, додека неговите двајца главни ривали дополнително ги зајакнаа своите позиции во трката за иден премиер, покажуваат резултатите од новата израелска анкета на јавното мислење објавена денес, пренесува Анадолу.

Според анкетата објавена од израелскиот дневен весник „Маарив“, Ликуд би изгубил три пратенички места во споредба со претходната анкета и би освоил 22 места во 120-члениот Кнесет, што е нејзин најлош резултат од август 2025 година, кога имаше поддршка за 21 пратеничко место.

Ова се случува во време на политички контроверзии околу предлог-законот за ослободување на ултраортодоксните Евреи од воена служба, како и по изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп, кој ја доведе во прашање намерата на Нетанјаху да се кандидира на следните избори.

Во интервју за „Еј-би-си њуз“ во средата, Трамп изјави: „Не знам, тој имаше одлична кариера“.

„Не знам. Тој имаше одлична кариера. Дали сака да продолжи? Бидејќи, знаете, тој е премиер за време на војна. Наскоро ќе победиме во војната, на еден или друг начин.“

Мандатот на сегашниот Кнесет истекува во октомври, а изборите се очекува да се одржат во септември или октомври.

Покрај намалената поддршка за Ликуд, анкетата укажува и на континуиран политички ќор-сокак, при што ниту таборот на Нетанјаху ниту опозицијата не обезбедуваат доволно места за формирање влада.

Партиите здружени со Нетанјаху би освоиле 50 места, наспроти 60 места за еврејските опозициски партии и 10 места за арапските партии. За формирање влада потребна е поддршка од најмалку 61 пратеник.

Повеќето еврејски опозициски партии изјавија дека нема да се потпрат на поддршката од арапските партии за формирање владејачка коалиција.

Анкетата исто така покажа и раст на поддршката за поранешниот шеф на Армијата, Гади Ејзенкот, чија опозициска партија „Јашар“ би го зголемила бројот на пратеници на 20 места. Партијата „Заедно“ на поранешниот премиер Нафтали Бенет според анкетата би изгубила две пратенички места, паѓајќи на 21.

Во трката за функцијата премиер, Ејзенкот води пред Нетанјаху со 44 % поддршка, наспроти 40 % за премиерот. Бенет исто така го надмина Нетанјаху, со 43 % поддршка наспроти 39 %.

Ејзенкот, кој ја извршуваше функцијата шеф на Генералштабот на израелската војска меѓу февруари 2015 и јануари 2019 година, беше една од клучните фигури за безбедносни прашања во израелската политика.

Тој се противи на целосен израелски суверенитет врз окупираниот Западен Брег, аргументирајќи дека тоа би можело да создаде бинационална држава, додека истовремено го отфрла и воспоставувањето палестинска држава под сегашните услови.

Истражувањето беше спроведено од приватниот Институт за истражување „Лазар“ и опфати примерок од 500 Израелци, со маргина на грешка од 4,4 %.