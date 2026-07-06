- Хамнеи беше убиен во заеднички напад на САД и Израел врз Иран на 28 февруари, што предизвика повеќенеделна војна и ескалација на тензиите во целиот регион

Погребна церемонија во Техеран за убиениот ирански врховен лидер Хамнеи - Хамнеи беше убиен во заеднички напад на САД и Израел врз Иран на 28 февруари, што предизвика повеќенеделна војна и ескалација на тензиите во целиот регион

Телото на убиениот ирански врховен лидер ајатолахот Али Хамнеи утринава се носеше низ Техеран во рамките на почетокот на погребната поворка, при што граѓаните се собраа да му оддадат почит на поранешниот врховен лидер, пренесе иранската новинска агенција Тасним, јавува Анадолу.

Поворката е дел од повеќедневните погребни церемонии што ќе се одржуваат до погребот на Хамнеи.

Хамнеи беше убиен во заеднички напад на САД и Израел врз Иран на 28 февруари, што предизвика повеќенеделна војна и ескалација на тензиите во целиот регион.

Погребните церемонии официјално започнаа во петокот, кога странски лидери и официјални делегации од целиот регион и пошироко му оддадоа почит на покојниот ирански врховен лидер.

Според официјалниот распоред, по јавните церемонии за збогување, денес се одржува главната погребна поворка во Техеран.

Погребните церемонии на 7 јули ќе продолжат во градот Ком.

За 8 јули се предвидени церемонии во Багдад, Наџаф и Карбала, каде што телото ќе биде пречекано од високи верски и политички претставници, по што ќе биде пренесено во големите шиитски светилишта.

Последната погребна церемонија и закопот се закажани за 9 јули во светилиштето на Имам Реза, едно од најважните шиитски свети места во Иран.