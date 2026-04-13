Пловидбата низ Ормускиот Теснец запрена веднаш по најавата за блокада од САД - Сообраќајот, кој веќе се беше редуциран, одеднаш целосно запре откако бродовите почнаа да го менуваат курсот во Ормускиот Теснец

Пловидната низ Ормускиот Теснец запре веднаш откако американскиот претседател Доналд Трамп објави блокада на иранските пристаништа што ќе стапи на сила денес (понеделник) во 14:00 часот по Гринич, соопшти поморската служба со седиште во Лондон, пренесува Анадолу.

Сообраќајот, кој веќе се беше редуциран, одеднаш целосно запре откако бродовите почнаа да го менуваат курсот во Ормускиот Теснец, соопшти „Лојдс Лист“.

Ова се случи откако САД ги засилија операциите за расчистување на мините и го обвинија Иран дека не ја почитува својата обврска за повторно отворање на меѓународниот воден пат.

Најавата за поморска блокада од страна на САД дојде откако Вашингтон и Техеран одржаа директни преговори во пакистанскиот главен град Исламабад во саботата за ставање крај на војната што започна на 28 февруари, кои не резултираа со договор.

Преговорите се одржаа во услови на двонеделен прекин на огнот со посредство на Пакистан, кое беше објавено во вторникот.