- Австриските планини Дахштајн, покрај алпските глетки на височина од околу 3.000 метри, во летната сезона нудат уникатно искуство со активности како ледена палата, висечки мост и „скалила кон ништо“

Планините Дахштајн ги пречекуваат посетителите со адреналински активности - Австриските планини Дахштајн, покрај алпските глетки на височина од околу 3.000 метри, во летната сезона нудат уникатно искуство со активности како ледена палата, висечки мост и „скалила кон ништо“

Планините Дахштајн, кои се наоѓаат во австриските Алпи, во летните месеци се издвојуваат не само со своите природни убавини, туку и со адреналинските искуства што им ги нудат на посетителите, јавува Анадолу.

Планините Дахштајн, кои се наоѓаат на околу 5 километри од градчето Шладминг и на приближно 90 километри од Салцбург, се меѓу омилените дестинации за љубителите на природата, фотографијата и туристите кои бараат авантура.

Фотографија : Hasan Taşcan/AA

Една од највпечатливите точки во регионот е Шладминг-Дахштајн, кој секоја година пречекува голем број посетители со своите уникатни алпски пејзажи, патеки за пешачење и активности на големи надморски височини.

Врвот Хохер Дахштајн, што се наоѓа на околу 3.000 метри надморска височина, е меѓу симболите на регионот. Врвот и природните ледени површини околу него им нудат на посетителите можност од птичја перспектива да ги набљудуваат импресивните глетки на Алпите.

Фотографија : Hasan Taşcan/AA

Во Дахштајн не се нуди само можност за уживање во погледите, туку и различни активности за оние кои сакаат возбудливи искуства. Висечкиот мост поставен над карпите им овозможува на посетителите прошетка на голема височина, додека Ледената палата (Eispalast), сместена во глечерите, привлекува внимание со својата уникатна атмосфера.

Објектот што се протега кон бездната и е познат како „скалила кон ништо“ (Treppe ins Nichts), исто така е меѓу најпосетуваните места во регионот. Посетителите прават незаборавни фотографии уживајќи во околните глетки.

Фотографија : Hasan Taşcan/AA

Планините Дахштајн, кои во летната сезона нудат погодни услови за пешачење, планинарење и други активности во природа, продолжуваат да бидат една од омилените дестинации и за оние кои бараат мирно природно искуство и за љубителите на авантурата.

Туристите кои го посетуваат регионот, освен што ги откриваат природните убавини на Алпите, имаат можност на голема надморска височина да уживаат во комбинација од адреналин и спектакуларни глетки.