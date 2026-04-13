- Синдикатот на пилотите соопшти дека неколку рути ќе бидат изземени од штрајкот поради геополитичките тензии и хуманитарни причини

Пилотите на Луфтханза започнаа 48-часовен штрајк - Синдикатот на пилотите соопшти дека неколку рути ќе бидат изземени од штрајкот поради геополитичките тензии и хуманитарни причини

Голем број летови се откажани денес на германските аеродроми откако пилотите на Луфтханза започнаа нов штрајк по полноќ, јавува Анадолу.

Синдикатот на германските пилоти „Vereinigung Cockpit (VC)“ повика на прекин на работата на Луфтханза и неколку нејзини подружници до утре, поради спорот околу пензискиот план на компанијата, условите за работа и надоместоците во регионалната подружница „Ситилајн“.

Штрајкот на пилотите на Дојче Луфтханза, Луфтханза карго и Ситилајн започна кратко по полноќ и е предвидено да заврши кратко пред полноќ утре.

На поголемите германски аеродроми, повеќе летови кон и од Франкфурт и кон и од Минхен се откажани поради 48-часовниот штрајк на пилотите, како што објавија неколку аеродроми. Синдикатот на пилотите очекува стотици летови дневно да бидат откажани.

Вчера, Еуровингс очекуваше да може да реализира „голем дел“ од својот распоред на летови. Покрај „Еуровингс Јуроп“, авиокомпанијата може да смета и на поддршка од партнерските авиокомпании, објави авиопревозникот.

- Четврти бран штрајкови во Луфтханза оваа година -

Ова го означува четвртиот бран штрајкови во Луфтханза годинава. Неодамна, штрајковите на кабинскиот персонал доведоа до откажување на многу летови во најголемата германска авиокомпанија.

Тековниот штрајк на синдикатот „Кокпит“ е поттикнат од спорот околу пензискиот план на компанијата и надоместоците во регионалната подружница „Ситилајн“.

Синдикатот на пилотите соопшти дека неколку рути ќе бидат изземени од штрајкот поради геополитичките тензии и хуманитарни причини. Летовите до Египет, Азербејџан, Бахреин, Ирак, Израел, Јемен, Јордан, Катар, Кувајт, Либан, Оман, Саудиска Арабија и ОАЕ ќе продолжат да функционираат.

Претседателот на синдикатот, Андреас Пињеиро, рече дека синдикатот сакал да избегне ескалација на тензиите, но ја обвини Луфтханза дека не успеала да презентира конкретен предлог.

„Не помага ако другата страна само сигнализира подготвеност за разговор, но не сака да разговара за суштински подобрувања на пензиската шема на компанијата“, рече Пињеиро.

Арне Карстенс, портпарол на колективниот комитет за преговарање на синдикатот, изјави дека седум рунди преговори и обиди за медијација не успеале и дека разговорите нема да продолжат сè додека Луфтханза не презентира „понуда за преговори“.