Петмина повредени во пукање во канцеларијата за социјално осигурување и во Апелациониот суд во Атина

Melike Pala
28 Април 2026•Ажурирај: 28 Април 2026
Пет лица се повредени во два одделни инцидента со пукање во центарот на Атина денес, соопштија властите, а полицијата започна потрага по постаро осомничено лице, пренесува Анадолу.
Првиот инцидент се случил во канцеларија за социјално осигурување со која управува ЕФКА, каде што 89-годишен маж наводно влегол во зградата и се качил на четвртиот кат, јави јавниот сервис ЕРТ.
Наводно тој пукал од ловечка пушка, при што повредил вработен кој бил дел од државна програма за вработување.
Жртвата се здобила со полесни повреди на ногата и била однесена во болница и е надвор од животна опасност.
Се верува дека набрзо потоа осомничениот со такси отишол до Апелациониот суд во Атина на улица „Лукареос“, каде што повторно се качил на четвртиот кат и отворил оган, при што повредил уште четири лица.
Соопштено е дека сите жртви се здобиле со полесни повреди.
Полицијата соопшти дека осомничениот го оставил оружјето на местото каде што вторпат пукал пред да побегне.
Во тек е опсежна полициска операција за негово лоцирање.