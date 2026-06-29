Петмина загинати во пукање во северниот дел на Германија

İlayda Çakırtekin
29 Јуни 2026•Ажурирано: 29 Јуни 2026
Пет лица загинаа денес при пукање во германскиот град Штаде во Долна Саксонија, соопшти полицијата, јавува Анадолу.
Полицијата во Штаде преку нивниот канал на „Ватсап“ информираше дека пет лица се убиени, а неколкумина се повредени во вооружен напад што се случи во установа за социјална заштита на млади.
Од полицијата потврдија дека се приведени двајца осомничени сторители, меѓу кои и наводниот напаѓач.
Истрагата за причината и точниот редослед на настаните е во тек, додаде полицијата.