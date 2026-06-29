- Од полицијата потврдија дека се приведени двајца осомничени сторители, меѓу кои и наводниот напаѓач

Петмина загинати во пукање во северниот дел на Германија - Од полицијата потврдија дека се приведени двајца осомничени сторители, меѓу кои и наводниот напаѓач

Пет лица загинаа денес при пукање во германскиот град Штаде во Долна Саксонија, соопшти полицијата, јавува Анадолу.

Полицијата во Штаде преку нивниот канал на „Ватсап“ информираше дека пет лица се убиени, а неколкумина се повредени во вооружен напад што се случи во установа за социјална заштита на млади.

Од полицијата потврдија дека се приведени двајца осомничени сторители, меѓу кои и наводниот напаѓач.

Истрагата за причината и точниот редослед на настаните е во тек, додаде полицијата.