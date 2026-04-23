- Официјални лица запознаени со дискусијата изјавија дека ваквиот временски рок сугерира дека зголемените цени на горивата би можеле да продолжат долго по постигнување евентуален мировен договор

Пентагон: Расчистувањето на мините во Ормускиот Теснец би можело да трае со месеци - Официјални лица запознаени со дискусијата изјавија дека ваквиот временски рок сугерира дека зголемените цени на горивата би можеле да продолжат долго по постигнување евентуален мировен договор

Пентагон ги извести американските законодавци дека би биле потребни шест месеци за расчистување на поморските мини во Ормускиот Теснец, што укажува на можни подолготрајни економски последици од конфликтот меѓу САД и Иран, објави „Вашингтон пост“, пренесува Анадолу.

Според јавувањето на медиумот, тие биле известени на брифинг пред Комитетот за вооружени сили на Претставничкиот дом во вторникот.

Официјални лица запознаени со дискусијата изјавиле дека ваквиот временски рок сугерира дека зголемените цени на горивата би можеле да продолжат долго по постигнување евентуален мировен договор.

Законодавците од двете партии, наводно, изразиле фрустрација поради предвидениот временски рок.

Според официјалните лица цитирани од медиумот, Иран можеби поставил 20 или повеќе поморски мини во и околу стратегискиот воден пат, користејќи и ГПС-уреди и мали чамци што го комплицира откривањето и отстранувањето.

Ормускиот Теснец претходно превезуваше околу 20 отсто од глобалните испораки на нафта.

Овие проценки за временскиот рок се во спротивност со изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп, кој на социјалните мрежи наведе дека „Иран, со помош на САД, ги отстранил или ги отстранува сите поморски мини“.

Пентагон одби јавно да коментира, додека Централната команда на САД, исто така, не откри дополнителни детали.

Иран ги негираше тврдењата за поставување мини, при што заменик министерот за надворешни работи Маџид Тахт-Раванчи, исто така, ги негираше наводите.

Тековните прекини како повремените напади и затворањето, веќе влијаеја на транспортот и предизвикаа загриженост на глобалните енергетски пазари.

Ричард Нефју од Универзитетот Колумбија предупреди дека ситуацијата може да го попречи поморскиот транспорт.

„Нема да има многу луѓе кои ќе сакаат да го преземат тој ризик“, изјави тој, додавајќи дека дури и делумно нарушување може да има значајни последици.