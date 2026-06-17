Пентагон го опиша овој успех како доказ за „значително зголемената оперативна ефикасност“ што ја обезбедува моделот „Грок Гов“

Пентагон откри дека ВИ-моделот на Маск, „Грок“, бил користен во нападите врз Иран Пентагон го опиша овој успех како доказ за „значително зголемената оперативна ефикасност“ што ја обезбедува моделот „Грок Гов“

Американската војска користела верзија на моделот на вештачка интелигенција „Грок“ на Илон Маск за операции за брз напад за време на војната против Иран, откри висок претставник на Пентагон, јавува Анадолу.

„Напредните работни процеси на МСС (Maven Smart Systems) им овозможија на американските сили да распоредат над 2.000 парчиња муниција на 2.000 различни цели во рок од 96 часа за време на операцијата „Епски бес“, рече Камерон Стенли, главен службеник за дигитална и вештачка интелигенција во Пентагон, во изјава под заклетва поднесена во понеделникот за федерален случај во јужната сојузна држава Мисисипи.

Тој го опиша овој успех како доказ за „значително зголемената оперативна ефикасност“ што ја обезбедува моделот „Грок Гов“.

„Мавен смарт систем“ е платформа за команда и анализа на податоци поддржана од вештачка интелигенција, развиена од Пентагон и софтверската компанија „Палантир“.

Стенли ја даде изјавата како дел од федерален случај кој вклучува тужба за животната средина што има за цел да ги затвори турбините на гас што го напојуваат центарот за податоци „Колосус 2“ на xAI. Тој наведе дека секое нарушување на работата на објектот директно би ги загрозило интересите на националната безбедност, бидејќи војската се потпира на суперкомпјутерот за обука и надградба на своите капацитети за вештачка интелигенција.

Тој ја спореди важноста на масивните центри за податоци со традиционалното производство на муниција. „Клучната способност за распоредување на своите капацитети за податоци на масовно ниво е исто толку основна за нашата модерна одбранбена положба како и традиционалното производство на муниција“, нагласи Стенли. Тој рече дека корисниците на мрежата на Пентагон користат околу 1,5 милијарди зборови дневно за менаџирање на логистиката, аналитиката и военото планирање.

Зависноста на Пентагон од xAI следува по прекинувањето на партнерството со конкурентската компанија Антропик, која одби да дозволи нејзиниот модел на вештачка интелигенција Клод да се користи за целосно автоматизирани напади или домашен масовен надзор.

„Вашингтон пост“ во март објави дека Пентагон го користел моделот Клод и системот „Мавен смарт“ за планирање на нападите врз Иран.

Се додава дека системот Мавен користел напредна технологија на вештачка интелигенција за да идентификува потенцијални цели во Иран и да ги обезбеди нивните прецизни локации.

Исто така, се тврди дека системот бил користен овој јануари за заробувањето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро преку воена операција.

Верзиите на Грок претходно беа предмет на контроверзии, вклучително и минатата година кога четботот Грок го пофали Хитлер, а подоцна и кога им дозволи на корисниците да менуваат слики од поединци, вклучително и малолетници, за да ги прикажат во провокативна облека или во сексуално сугестивни контексти.