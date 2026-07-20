- Вкупниот број припадници на американскиот персонал убиен од почетокот на војната на 28 февруари достигна 16, додека повеќе од 400 се повредени

Пентагон наводно го крие бројот на повредени американски војници во војната со Иран - Вкупниот број припадници на американскиот персонал убиен од почетокот на војната на 28 февруари достигна 16, додека повеќе од 400 се повредени

Министерството за одбрана на САД нема соопштено за десетици повредени американски војници и причинета штета на опрема предизвикани од иранските напади во неделата што претходеше на фаталниот напад во петокот, објави денес „Њујорк тајмс“, пренесува Анадолу.

Во веста, во која се цитираат неколку американски претставници, се тврди дека Техеран извршил три напади врз американските сили во Јордан пред нападот во кој загинаа двајца војници, а уште еден се води како исчезнат.

Овие претходни инциденти наводно резултирале со повеќе повредени припадници на вооружените сили и оштетување на неколку хеликоптери. Сепак, Пентагон молчел во врска со ова, наведувајќи ја потребата од оперативна безбедност.

Воен претставник истакна дека Централната команда (ЦЕНТКОМ) нема законска обврска да пријавува повредени, особено кога персоналот брзо се враќа на должност.

Вкупниот број припадници на американскиот персонал убиен од почетокот на војната на 28 февруари достигна 16, додека повеќе од 400 се повредени.

Ниту Пентагон ниту ЦЕНТКОМ досега не одговорија на барањето на Анадолу за коментар за наводите.