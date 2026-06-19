- Претставници на Министерството за одбрана велат дека службите би можеле да останат без пари ова лето, освен ако Конгресот не усвои нов закон за трошоци за време на војна

Пентагон до Конгресот: Потребни се 80 милијарди долари за покривање на трошоците од војната во Иран - Претставници на Министерството за одбрана велат дека службите би можеле да останат без пари ова лето, освен ако Конгресот не усвои нов закон за трошоци за време на војна

На Пентагон му се потребни 80 милијарди долари за да ги покрие трошоците од војната во Иран, како и други кои не се поврзани со војната, им рече заменик-министерот за одбрана, Стивен Фајнберг, на пратениците во телефонски разговори оваа недела, објави „Волстрит џурнал“, пренесува Анадолу.

Повикувајќи се на лица запознаени со разговорите, весникот објави дека претставници на Министерството за одбрана велат дека службите би можеле да останат без пари ова лето, освен ако Конгресот не усвои нов закон за трошоци за време на војна.

Секое дополнително барање за финансирање од Пентагон прво ќе бара одобрение од Канцеларијата за управување и буџет на Белата куќа пред да биде доставено до Конгресот. Буџетот на Министерството за одбрана за фискалната 2026 година изнесува приближно 1 билион долари.

Според веста, оние кои се запознаени со разговорите рекле дека Пентагон е доволно уверен во планот за којшто Фајнберг ги информирал пратениците во последните денови.

Дел од тие пари ќе одат за операции на бродовите, плати на персоналот и муниција, меѓу останатото, според едно од лицата.

Според медиумот, целосното дополнително барање на САД, кое ќе вклучува пари за Пентагон, како и приоритети кои не се одбранбени, би можело да им биде испратено на пратениците во наредните денови.

Разговорот на Фајнберг со пратениците се совпадна со состанокот меѓу министерот за одбрана Пит Хегсет и високи републикански сенатори на Капитол Хил оваа недела, за време на кој, според пратениците, е дискутирано за можноста за дополнителни барања за финансирање на одбраната.