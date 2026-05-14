Пентагон го откажа распоредувањето на оклопна бригада во Полска - Откажувањето се случува откако Пентагон претходно овој месец соопшти дека 5.000 американски војници ќе бидат повлечени од Германија

Пентагон неочекувано го откажа распоредувањето на оклопна бригада во Полска, што претставува значаен потег во согласност со планот на претседателот Доналд Трамп за намалување на американското воено присуство во Европа, објави денес „Волстрит журнал“, пренесува Анадолу.

Се наведува дека одлуката изненадила дел од воените претставници.

Откажувањето се случува откако Пентагон претходно овој месец соопшти дека 5.000 американски војници ќе бидат повлечени од Германија.

Таа објава следуваше по лутината на Трамп поради критиките на германскиот канцелар Фридрих Мерц за начинот на кој Белата куќа управува со војната на САД со Иран.

Трамп изјави дека намалувањето на военото присуство во Европа нема да запре само кај Германија, порачувајќи им на новинарите дека Вашингтон крати „многу повеќе од 5.000“ војници и предупредувајќи дека американските сили би можеле да бидат повлечени и од Италија и Шпанија.

Според Пентагон, пошироката цел е европските сојузници да преземат поголема одговорност за конвенционалната одбрана, овозможувајќи им на САД да ја намалат својата воена улога на континентот.

Американските претставници рекоа дека откажаното распоредување на 2-та Борбена бригадна група со оклопни единици од 1-та Оклопно-извидувачка единица, единица со повеќе од 4.000 војници, е дел од поширокото преобликување на американското воено присуство во Европа.

Се очекуваат дополнителни промени. Иако беше предвидено целата бригада да замине за Полска, некои од нејзините единици можеа да бидат стационирани и на други локации низ Европа.

„Волстрит журнал“ минатиот месец објави дека администрацијата на Трамп размислува за отстранување на американските војници од базите во некои европски земји кои не го поддржаа Вашингтон за време на војната со Иран.

Сепак, овој потег е забележителен бидејќи администрацијата на Трамп одржуваше блиски врски со Полска. Трамп дури и сугерираше претходно овој месец дека дел од американските војници би можеле да бидат префрлени од Германија во Полска.

Воените команданти веќе поднеле предлози за тоа како да се спроведе намалувањето од 5.000 војници во Германија, а многумина очекуваа постепена и организирана ревизија на положбата на американските сили во Европа.

Наместо тоа, секретарот за одбрана Пит Хегсет дејствуваше побрзо од очекуваното, изненадувајќи многумина во одбранбениот естаблишмент.

Дел од војниците и опремата на бригадата „Блек Џек“ веќе беа на пат кога распоредувањето беше откажано.