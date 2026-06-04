- Официјално е потврден идентитетот на војникот – станува збор за 26-годишниот наредник Девин А. Сајбел од Робинсон, Тексас

Пентагон: Американски војник загина при инцидент за време на обука во Ирак - Официјално е потврден идентитетот на војникот – станува збор за 26-годишниот наредник Девин А. Сајбел од Робинсон, Тексас

Американски војник го загуби животот во инцидент што се случил за време на воена обука во воздухопловна база во северен Ирак, соопшти вчера Пентагон, јавува Анадолу.

Официјално е потврден идентитетот на војникот – станува збор за 26-годишниот наредник Девин А. Сајбел од Робинсон, Тексас.

Според официјалното соопштение, Сајбел починал на 31 мај во воздухопловната база во Ербил. Тој бил дел од американската мисија „Непоколеблива одлучност“ која ги предводи меѓународните сили во борбата против терористичката група ДЕАШ.

Од Пентагон соопштија дека истрагата за околностите под кои се случила несреќата е во тек.

Засега не се објавени дополнителни детали за инцидентот.