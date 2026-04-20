Партијата Прогресивна Бугарија води на парламентарните избори со 47 отсто гласови, пребројувањето при крај

Централната изборна комисија на Бугарија денес објави ажурирани прелиминарни резултати од парламентарните избори што се одржаа вчера, според кои до 13:19 часот по локално време се пребројани 98,3 отсто од гласовите, јавува Анадолу.

Партијата Прогресивна Бугарија води со 44,7 отсто од гласовите, по неа следува ГЕРБ-СДС со 13,4 отсто, додека коалицијата Продолжуваме со промената – Демократска Бугарија (ПП-ДБ) добила поддршка од 12,7 отсто.

Движењето за права и слободи освои околу 6,9 отсто, додека партијата Преродба остана на 4,3 отсто од гласовите.

Во согласност со Изборниот законик на Бугарија, Централната изборна комисија е должна да ги објави конечните резултати и распределбата на мандатите за партиите и коалициите најдоцна четири дена по денот на изборите.

Имињата на избраните пратеници во Парламентот мора да бидат објавени во рок од седум дена.

Вчера се гласаше на осмите парламентарни избори во Бугарија од 2021 година.