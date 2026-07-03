- Доселениците ги претепале Палестинците и активистите и ги испрскале со пипер-спреј, при што повеќе лица се здобиле со повреди

Палестинци и странски активисти повредени во напад на израелски доселеници на Западниот Брег - Доселениците ги претепале Палестинците и активистите и ги испрскале со пипер-спреј, при што повеќе лица се здобиле со повреди

Неколку Палестинци и странски активисти се повредени денес при напад на израелски доселеници во близина на Рамала, во централниот дел на окупираниот Западен Брег, јавува Анадолу.

Според дописникот, десетици израелски доселеници ги нападнале жителите на градот Абу Фалах и странските активисти додека се упатувале кон земјоделско земјиште.

Доселениците ги претепале Палестинците и активистите и ги испрскале со пипер-спреј, при што повеќе лица се здобиле со повреди. До 7:50 часот по Гринич немаше официјални податоци за бројот на повредените.

Националноста на странските активисти засега не е позната.

Нападот се случува во време на ескалација на нападите од страна на израелските доселеници врз палестинските градови и села низ окупираниот Западен Брег, за кои палестински извори велат дека се вршат под заштита на израелската Армија.

Според официјалните палестински податоци, од 8 октомври 2023 година, најмалку 1.175 Палестинци се убиени, 12.919 се повредени, речиси 24.000 се приведени, а околу 33.000 се раселени на окупираниот Западен Брег за време на интензивираните израелски воени операции и нападите на израелските доселеници.

Палестинските власти предупредуваат дека ескалацијата на насилството го отвора патот за Израел официјално да го анектира окупираниот Западен Брег, со што практично би се елиминирала можноста за воспоставување независна палестинска држава во согласност со резолуциите на Обединетите нации.