- Во меѓувреме, според локален активист, израелската армија денес урна куќа, фарма за коњи и два земјоделски објекта на окупираниот Западен Брег, тврдејќи дека биле изградени без дозвола.

Палестинците пријавија повеќе од 2.200 напади од страна на израелската армија и доселениците на окупираниот Западен Брег - Во меѓувреме, според локален активист, израелската армија денес урна куќа, фарма за коњи и два земјоделски објекта на окупираниот Западен Брег, тврдејќи дека биле изградени без дозвола.

Израелската армија и израелските доселеници во текот на јули извршиле 2.256 напади врз Палестинци и нивниот имот на окупираниот Западен Брег, соопшти денес Палестинската комисија за отпор против колонизацијата и отпор, јавува Анадолу.

Претседателот на Комисијата, Мујад Шабан, во месечниот извештај наведе дека од вкупниот број напади, 1.458 ги извршила израелската армија, а 798 израелските доселеници.

Според него, нападите на израелската армија најмногу биле извршени во Рамала и Ал-Бира, каде што биле регистрирани 260 напади, потоа во Наблус со 247, Џенин со 190, Витлеем со 185 и Хеброн со 170 напади.

Шабан изјави дека нападите на доселениците во јули достигнале „рекордно и досега незабележано ниво“, при што во Наблус биле регистрирани 228 напади, во Хеброн 212, а во Рамала и Ал-Бира 153.

Тој додаде дека од почетокот на годинава израелските доселеници извршиле вкупно 4.286 напади.

„Во нападите во јули беа убиени седум Палестинци во Наблус, Рамала и Ал-Бира, меѓу кои четворица во нападот врз селото Тел, западно од Наблус“, рече Шабан.

Според наводите, доселениците искорнале, оштетиле или затруле 5.027 дрвја, меѓу кои 3.241 маслиново дрво, извршиле 440 напади врз имот и земјоделско земјиште, како и 23 инциденти со запленување или кражба на палестински имот.

Шабан изјави дека израелските доселеници во текот на јули се обиделе да воспостават 29 нови населбенички пунктови, главно во Наблус, Рамала, Ал-Бира и Хеброн.

Се наведува дека израелските власти во јули издале 31 воена наредба за заплена на околу 831 дунами (околу 83 хектари) палестинско земјиште, а воедно спровеле 80 акции за уривање, при што биле урнати 165 објекти, меѓу кои и 80 населени куќи.

Исто така, биле разгледани 26 урбанистички планови за проширување на нелегалните еврејски населби на окупираниот Западен Брег и Источен Ерусалим, со изградба на 1.128 нови станбени единици на 1.172 дунами палестинско земјиште.

- Уривања на објекти

Во меѓувреме, израелската армија денес урна куќа, фарма за коњи и два земјоделски објекта на окупираниот Западен Брег, тврдејќи дека биле изградени без дозвола.

Локалниот активист Џихад ал-Как за Анадолу изјави дека израелските сили упаднале во областа Џабал ал-Асур кај Кафр Малик, во централниот дел на Западниот Брег, каде што урнале куќа во изградба со површина од 140 квадратни метри.

Според него, израелските сили ја урнале и фармата за коњи со површина од 460 квадратни метри, со образложение дека е изградена без градежна дозвола во Областа Ц.

Според Договорот од Осло II од 1995 година, Областа Ц е под целосна израелска контрола и опфаќа околу 60 отсто од окупираниот Западен Брег.

Во Наблус, во северниот дел на Западниот Брег, безбедносни и локални извори за Анадолу изјавија дека израелски воени возила рано утринава упаднале во местото Беит Даџан, каде што урнале два земјоделски објекта во сопственост на Палестинци.

Поради уривањата дошло до прекин на електричната енергија во западниот дел од местото, додадоа изворите.

Израелските власти редовно спроведуваат уривања во Областа Ц, додека Палестинците тврдат дека добивањето градежни дозволи таму е речиси невозможно поради израелските ограничувања.

Според палестински податоци, околу 750.000 израелски доселеници живеат во 156 нелегални населби и 360 населбенички пунктови на окупираниот Западен Брег, вклучително и Источен Ерусалим.

Од почетокот на израелската воена офанзива врз Појасот Газа во октомври 2023 година, нападите на израелската армија и доселениците на окупираниот Западен Брег значително се интензивираа.

Според официјални палестински податоци, во тие напади се убиени повеќе од 1.182 Палестинци, околу 13.000 се повредени, а речиси 24.000 лица се приведени.

Палестинците предупредуваат дека Израел преку уривањето домови, заплената на земјиште и проширувањето на нелегалните населби создава услови за формална анексија на Западниот Брег, со што се поткопуваат можностите за формирање палестинска држава во согласност со релевантните резолуции на Обединетите нации.