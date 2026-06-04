- Континуираните напади врз светите места носат ризик од поттикнување тензии и намалување на напорите насочени кон унапредување на дијалогот и меѓусебното почитување меѓу народите и религиите...

Палестинскиот црковен комитет ги осуди израелските акции против христијанските свети места во Либан - Континуираните напади врз светите места носат ризик од поттикнување тензии и намалување на напорите насочени кон унапредување на дијалогот и меѓусебното почитување меѓу народите и религиите...

Високиот претседателски комитет за црковни прашања во Палестина вчера ги осуди израелските акции против христијанските свети места во јужен Либан, нагласувајќи дека тие претставуваат очигледно кршење на слободата на вероисповед, јавува Анадолу.

Од Комитетот посочија дека ваквите дејства ги пресликуваат истите методи што се применуваат и против муслиманските и христијанските светилишта во Палестина преку редовни напади врз верските објекти, свештенството и светилиштата.

Комитетот нагласи дека целта насочена кон храмовите и религиозните симболи претставува „напад врз заедничкото човеково наследство и духовните вредности“, предупредувајќи дека континуираните напади врз светите места носат ризик од поттикнување тензии и намалување на напорите насочени кон унапредување на дијалогот и меѓусебното почитување меѓу народите и религиите.

Комитетот исто така ја повика меѓународната заедница и организациите за човекови права да преземат мерки за стопирање на континуираните дејства против верските објекти, како и да се изнесат пред лицето на правдата одговорните за овие постапки.

Соопштението доаѓа во време на сѐ поголеми критики поради зачестените инциденти во кои се вклучени израелски војници и христијански верски симболи во јужен Либан, вклучувајќи ја и видеоснимката што минатиот месец кружеше на социјалните мрежи, а на која се гледа како еден војник става цигара во устата на статуата на Света Богородица.

Во април, исто така, се рашири видеоснимка на која се гледа како израелски војник со копач уништува статуа на Исус Христос во градот Дебел во јужен Либан, што предизвика широка верска и политичка осуда.

Соопштенијата, исто така, документираа оштетувања на неколку цркви за време на израелските воени операции во Либан, покрај убиството на отец Пјер ал-Рахи, свештеник во црквата „Мар Георгиос“.

Израелските акции против христијанските објекти исто така се забележани во окупираниот Источен Ерусалим, како и во Појасот Газа во изминатите години.