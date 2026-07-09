- Со декретот Палестинците во Ерусалим, на Западниот Брег и во Појасот Газа се повикани да учествуваат на слободни и непосредни избори за да ги изберат членовите на Палестинскиот законодавен совет

Палестинскиот претседател Абас го одреди 28 ноември за првите палестински парламентарни избори по повеќе од 20 години - Со декретот Палестинците во Ерусалим, на Западниот Брег и во Појасот Газа се повикани да учествуваат на слободни и непосредни избори за да ги изберат членовите на Палестинскиот законодавен совет

Палестинскиот претседател Махмуд Абас издаде претседателски декрет со кој го одреди 28 ноември 2026 година како датум за парламентарни избори, објави денес официјалната новинска агенција ВАФА, јавува Анадолу.

Со декретот Палестинците во Ерусалим, на Западниот Брег и во Појасот Газа се повикани да учествуваат на слободни и непосредни избори за да ги изберат членовите на Палестинскиот законодавен совет.

Издаден врз основа на Законот со декрет бр. 1 од 2007 година за општи избори и неговите измени, овој декрет ги означува првите парламентарни избори од јануари 2006 година.

Од агенцијата ВАФА соопштија дека датумот за претседателски избори, планирани за првиот квартал на 2027 година, ќе биде објавен дополнително, во согласност со законот.

Абас, кој е на власт 21 година откако ја презеде функцијата во јануари 2005 година, беше избран со четиригодишен мандат, но остана на функцијата бидејќи претседателските и парламентарните избори постојано се одложуваа.

